Отставку главы Одесской ОГА не поддержал только Аваков

Только один министр из Кабмина не поддержал отстранение и отставку главы Одесской ОГА Максима Степанова. Об этом сегодня написал депутат Антон Геращенко.

Против высказался и проголосовал министр МВД Арсен Аваков.

"Сегодня Кабинет Министров Петра Порошенко согласовал безосновательную отставку главы Одесской ОГА Максима Степанова, который отказался быть де факто сотрудником избирательного штаба действующего Президента. Против политической расправы над Максимом Степановым высказался и проголосовал всего один Министр - Арсен Аваков", - написал Геращенко.

Напомним, глава государства Петр Порошенко подписал указ об отстранении Степанова от должности еще 6 апреля. В понедельник, 8 апреля, Степанов заявил, что не собирается выполнять этот указ, так как отставка или назначение главы ОГА не может совершаться единолично президентом - он может одобрить или отклонить представление, поданное Кабмином.

Сегодня Кабмин поддержал отставку Степанова.