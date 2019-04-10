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На заседании Рады нардепы Рябчин и Евтушок делали селфи в виде собачек

В разгар рабочего дня в секторе ВО "Батькивщина" остались лишь два народных избранника.

На заседании Рады нардепы Рябчин и Евтушок делали селфи в виде собачек
Нардепы Рябчин и Евтушок делают селфи в виде собачек
Фото: Цензор

Во время сегодняшнего пленарного заседания Верховной Рады депутаты Алексей Рябчин и Сергей Евтушок (ВО "Батькивщина" решили сделать смешное селфи в сессионном зале.

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ".

Несмотря на то, что на момент открытия заседания электронная регистрация показала наличия в сессионном зале 18 из 20 членов фракции "Батькивщина", в разгар рабочего дня в секторе политсилы остались лишь два народных избранника - глава подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности комитета ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Алексей Рябчин и член комитета ВР по вопросам транспорта Сергей Евтушок.

Фото: Цензор

На фото видно, что депутаты делают селфи с накладкой в виде масок собак.

Фото: Цензор

Напомним, в марте ни разу не проголосовали в Раде 111 депутатов, в том числе - кандидаты в президенты.

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