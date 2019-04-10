Более 80 тысяч избирателей уже изменили место голосования

Перед вторым туром выборов Президента Украины уже больше 80 тысяч избирателей временно изменили свое место голосования. Соответствующие данные по состоянию на 10 апреля указываются на сайте Государственного реестра избирателей.

Самым популярным городом для смены места голосования во втором туре стала столица – более 14 тысяч избирателей будут голосовать там. Дальше следуют Киевская (более 8 тысяч), Харьковская (более 6 тысяч), Одесская (более 5 тысяч) области. Заграничный избирательный округ выбрали временным местом голосования 1360 избирателей.

Согласно данным, наибольшее количество избирателей, сменивших место голосования, из Донецкой (более 20 тысяч), Луганской (более 10 тысяч) областей и Киева (более 4 тысяч).

Напомним, перед первым туром выборов, свое место голосования сменили почти 316 тыс. украинцев. Наибольшее количество заявлений было подано от жителей Донецкой и Луганской областей - 63 869 и 28 834 соответственно.

Напомним, второй тур выборов Президента Украины состоится 21 апреля 2019 года. Согласно результатам первого тура выборов, за Владимира Зеленского отдали голоса 30,24% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 15,95% избирателей, соответственно они будут сражаться за победу на втором туре.