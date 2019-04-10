Правые партии во главе с "Ликудом" Нетаньяху выиграли выборы в Израиле

Правая партия "Ликуд" Биньямина Нетаньяху и левоцентристский блок "Кахоль-Лаван" Бени Ганца (экс-глава генштаба армиии Израиля) и Яира Лапида (бывший министр финансов) получили большинство голосов на выборах парламента Израиля.

Обе партии набирают по 35 мест в Кнессете 21-созыва, пишет newsru.co.il.

Однако в целом правые партии, которые поддерживают действующего премьер-министра Нетаньяху, получили большинство - 65 мест из 120.

По итогам подсчета 97% голосов "Ликуд" получает 35 мандатов, "Кахоль Лаван" ("Сине-белые") – 35, ШАС – 8, "Яадут а-Тора" – 8 , ХАДАШ-ТААЛ – 6, "Авода" – 6, НДИ – 5, "Ихуд мифлагот а-ямин" – 5, МЕРЕЦ – 4, "Кулану" – 4, РААМ-БАЛАД – 4.

Окончательные итоги выборов станут известны не ранее 11 апреля, когда будет завершен подсчет голосов, поданных военнослужащими и дипломатами.

69-летний Биньямин Нетаньяху занимает пост премьер-министра Израиля с 2009 года.