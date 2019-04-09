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Российский "Мемориал" признал украинских моряков политзаключенными

Правозащитники признали керченский инцидент международным военным конфликтом.

Российский "Мемориал" признал украинских моряков политзаключенными
Фото: EPA/UPG

Российский правозащитный центр "Мемориал" признал политическими заключенными 24 украинских моряков, захваченных Россией в районе Керченского пролива.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте организации.

"Мы согласны с экспертами по международному гуманитарному праву в том, что керченский инцидент является международным военным конфликтом, а задержанные украинские моряки - военнопленными. По смыслу международного гуманитарного права матросы и офицеры не могут преследоваться по уголовным законам арестовавшей их стороной противника за сам факт участия в военном конфликте. Они защищаются Третьей Женевской конвенцией об обращении с военнопленными и дополнительными протоколами к ней, которые ратифицированы Россией и Украиной. Такого мнения придерживаются и Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и Парламентская ассамблея Совета Европы", - подчеркивается в документе.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли РФ в районе Керченского пролива обстреляли и захватили три украинских военных корабля, которые совершали плановый переход из Одессы в Мариуполь, а также 24 моряков. Сейчас они находятся в Москве. Все они признали себя военнопленными.

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