​Мы очень настроены на развитие отношений с Харьковской областью, - посол ЕС

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли, руководитель ХОГА Юлия Светличная и председатель Украинского представительства Европейского инвестиционного банка Жан-Эрик де Загон приняли участие в открытии форума Kharkiv SME day.

Об этом сообщается на сайте Харьковской ОГА.

"Надеюсь, что проекты, которые сегодня будут предложены представительством Европейского союза и нашими иностранными партнерами, предоставят вам новые возможности - для развития, повышения конкурентоспособности, реализации бизнес-планов и повышения прибыли. Рассчитываю, что это даст толчок для повышения экспортной способности нашего региона", - отметила Светличная.

По ее словам, сейчас в Харьковской области много делается для развития малого и среднего бизнеса, а также налаживания конструктивного сотрудничества представителей бизнеса и органов власти. Она отметила, что очень важно сегодня использовать новые возможности и искать партнеров и инвесторов, и в этом смысле значительную помощь бизнесу могут предоставить европейские институции.

"Поэтому вместе с послом ЕС мы решили сегодня представить все программы, которые Европейский Союз внедряет в Украине, и привести их в Харьковскую область. Я думаю, что именно такие идеи и форумы, которые сегодня организовываются, предоставляют нам возможность измерять дистанцию между Харьковской областью и ЕС не километрами, а ценностями и бизнес-выгодой для обеих сторон", - сказала Светличная.

Глава Представительства ЕС отметил положительные тенденции, которые есть в сотрудничестве между Украиной и Европейским Союзом. Он привел данные о росте украинского экспорта на европейские рынки с 25% 5 лет назад до 42% - в прошлом году.

"Мы очень настроены на то, чтобы сотрудничать с национальными и региональными представителями власти, с вашим губернатором для того, чтобы интенсифицировать наше экономическое сотрудничество, формировать надлежащие условия для экономического роста и создавать новые рабочие места, - сказал Мингарелли. - В Европейском Союзе мы очень настроены на то, чтобы развивать отношения с Харьковской областью. Мы хотим делать все возможное, чтобы интенсифицировать наши отношения".

Так, Посол ЕС в Украине отметил научный, образовательный и инновационный потенциал Харьковской области, а также мощности таких секторов, как агропромышленность, машиностроение, энергетика и химическая промышленность.

"Мы готовы сотрудничать с губернатором в воплощении реформы децентрализации. Децентрализация за последние три года была эффективной в вашей стране и в Харьковской области, в частности. Мы уже увидели первые плоды и вместе с губернатором будем удваивать наши усилия для того, чтобы ответственность и финансовые ресурсы перешли от столицы в Харьковскую область", - сказал Мингарелли.

Он также заверил, что Харьковщина получит поддержку ЕС в развитии сферы здравоохранения. «Это сектор, которому глава областной администрации уделяет большое внимание. Каждый раз, когда я приезжаю в Харьков, губернатор мне говорит о необходимости улучшить условия в сфере здравоохранения. Поэтому вместе с инвестиционным банком мы решили оказать финансовую помощь, чтобы те услуги, которые предоставляются населению, улучшились уже в следующие несколько месяцев в нескольких направлениях», - сообщил Глава Представительства ЕС в Украине.

Председатель Украинского представительства ЕИБ также заверил, что Харьковщина является одним из приоритетных регионов.

"Если вы хотите развивать малый и средний бизнес, нужно развивать правильный климат, и это то, что мы видим у вас. Для этого нужна хорошая инфраструктура, и это то, что ваша власть и губернатор хорошо понимают", - отметил Жан-Эрик де Загон.

Он сообщил, что ЕИБ выделил уже 1,5 млрд евро на поддержку малого и среднего бизнеса в Украине, и заверил, что программы поддержки продолжатся.

Напомним, форум Kharkiv SME day проходит в отеле Kharkiv Palace. Во время мероприятия представят европейские программы и механизмы поддержки предпринимательства. Коммерческие банки Украины, а также представители Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития представят финансовые инструменты для малого и среднего бизнеса в Украине. Также запланирована дискуссия с представителями ОСМД по внедрению энергоэффективных проектов, программ фонда энергоэффективности и механизмов финансирования, которые он предлагает.