"Народный фронт" не позволит свернуть курс страны в НАТО и ЕС, - Бурбак

"Ни один президент не будет диктовать парламенту Украины".

Партия "Народный фронт" имеет четкую позицию по развитию государства и не изменит ее независимо от результатов президентских выборов.

Об этом заявил руководитель фракции Максим Бурбак с трибуны парламента.

"Независимо от результатов выборов президента Украины позиция "Народного фронта" неизменна. Мы никогда не примем разворота с курса на вступление в ЕС и НАТО, с курса на государственный статус украинского языка", - сказал он.

Бурбак подчеркнул, что "НФ" не примет никакой капитуляции перед Путиным, в том числе в виде "федерализаций", отказа Украины от Крыма или амнистии для террористов. Окончательное решение о любых мирных соглашениях с Россией будет принимать Верховная Рада Украины. И только. Это требование Конституции. Ни один президент не будет диктовать парламенту Украины.

"Народный фронт" никогда не примет узурпации власти одним лицом", - подчеркнул руководитель фракции.

"Это наши постоянные красные линии на протяжении многих лет, мы никому не позволим их перейти", - добавил он.

Бурбак напомнил, что война на востоке Украины продолжается, а дестабилизация внутри страны выгодна врагу.

"Не забывайте, что реальная война против Украины продолжается. Концентрация российских войск на нашей границе остается высокой. Враг ждет нашей дестабилизации." НФ" не допустит этого и будет бороться за Украину до полной победы", - сказал он.

"Именно поэтому мы требуем от кандидатов и политических сил ответственности и государственных позиций. Требуем от обоих кандидатов серьезности и содержательной дискуссии. Не путайте выборы президента с развлечениями и соревнованиями на ринге", - отметил Бурбак.

Он также обратился к коллегам-депутатам, напомнив, что их рабочее место - в Раде, а парламентская предвыборная кампания еще не началась

"Поэтому возвращайтесь и присоединяйтесь к работе. Не отвлекайтесь на популизм", - сказал Бурбак.

Напомним, в начале февраля Рада внесла изменения в Конституцию страны, дополнив преамбулу основного закона словами о подтверждении европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины.