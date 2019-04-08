В ЕС согласны отложить Brexit на 2020, - СМИ

Страны Европейского Союза готовы утвердить длительную отсрочку выхода Великобритании, несмотря на растущую обеспокоенность тем, что продолжающийся хаос вокруг Brexit будет нести политические и экономические издержки для континента.

Об этом пишет агентство AFP со ссылкой на дипломатические источники, сообщает ЕП.

10 апреля пройдет экстренный саммит ЕС, на котором премьер Британии Тереза Мэй попросит отложить Brexit только до 30 июня, но официальные лица и наблюдатели ожидают, что лидеры 27 стран ЕС изучат идею более длительного "гибкого" продления до 2020 года.

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил на прошлой неделе, что отсрочка может продлиться до года, но может быть сокращена, если Мэй удастся утвердить соглашение о выходе в британском парламенте.

Европейский чиновники ясно дали понять, что предложение Туска является его личным мнением. "Это позиция господина Туска, а не совета", - сказал один дипломатический источник.

Тем не менее, "никто на самом деле не против гибкости господина Туска", - сказал другой дипломат, который участвовал в переговорах на высоком уровне в Брюсселе между 27 странами и британской делегацией.

Большинство из 27 стран настаивают, например, на том, что Британия должна быть готова принять участие в выборах в Европарламент, которые начнутся 23 мая, если она все еще будет в блоке, и Мэй начала планировать выборы.

Но другие страны, такие как Германия и, прежде всего, Ирландия, настаивают на том, чтобы Лондон получил пространство и нашел решение, чтобы избежать "жесткого" Brexit.Парламент Великобритании три раза голосовал за соглашение по Brexit и трижды отказался его поддержать. Если в ближайшее время ничего не будет предпринято, 12 апреля состоится так называемый "жесткий" выход Великобритании из ЕС без урегулированных отношений.