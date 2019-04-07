Мэй опасается, что Brexit может не состояться

"У нас есть выбор: выйти из Евросоюза без договора или не выходить из него вовсе".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что "Брекзит" может не состояться, если парламенту и правительству в Лондоне не удастся прийти к компромиссу по поводу соответствующего договора с Брюсселем. Об этом говорится в официальном заявлении политика, опубликованном на сайте премьера в субботу, 6 апреля.

"Парламент четко дал понять, что он воспрепятствует выходу из ЕС без сделки. Теперь у нас есть серьезный выбор: выйти из Евросоюза без договора или не выходить из него вовсе", - пишет Мэй.

После того как парламент трижды отклонил предложенный Мэй договор по сделке с ЕС, премьер пришла к выводу, что ей необходимо подойти к проблеме по-новому, говорится в документе.

При этом глава британского правительства подчеркнула, что остается на своей позиции и будет добиваться согласования условий договора по "Брекзит",

"Чем дольше будет тянуться борьба за большинство в парламенте, тем выше риск, что Соединенное Королевство так и не выйдет из ЕС. А это будет означать, что "Брекзит", за который проголосовал британский народ, утечет у нас сквозь пальцы. Я это не одобряю", - подчеркнула премьер-министр Великобритании.

По словам политика, еще на этой неделе она собирается отправиться в Брюссель, чтобы просить об отсрочке "Брекзита".

Газета The Sunday Times в номере за воскресенье, 7 апреля, сообщает о том, что Тереза Мэй, по сведениям редакции, планирует законодательно закрепить соглашение с ЕС по таможенным сборам, чтобы достичь компромисса с лейбористами, передает DW.

Как пишет издание, на внеочередном саммите ЕС, который пройдет в среду, 10 апреля, лидеры стран - членов Евросоюза должны будут голосовать по вопросу предоставления Великобритании отсрочки "Брекзита" до 30 июня.

Если хотя бы один член Евросоюза проголосует против отсрочки, нерегулируемый "Брекзит" состоится 12 апреля 2019 года.