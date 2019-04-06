В Стамбуле закрылся аэропорт имени Ататюрка

В Стамбуле закрывается международный аэропорт имени Ататюрка, долгое время бывший крупнейшим аэропортом Турции и одним из крупнейших в Европе по пассажиропотоку. Сегодня аэропорт прекращает прием рейсов, сообщает российская служба "Радио Свобода".

Национальный авиаперевозчик страны, Turkish Airlines, перебазируется в новый аэропорт, расположенный в европейской части Стамбула, к северо-западу от центра города, недалеко от побережья Чёрного моря. "Переезд" начался в пятницу, 5 апреля.

Во время переезда из аэропорта имени Ататюрка в новую воздушную гавань на 700 грузовиках перевезены около 50 тысяч тонн оборудования. Туда же перебазированы более 300 самолётов Turkish Airlines. На 12 часов были закрыты оба аэропорта, а в полдень в субботу новый международный аэропорт возобновил свою работу - уже как базовый аэродром Turkish Airlines.

Первый рейс после переезда был отправлен в столицу Турции, Анкару. Последним рейсом турецкой авиакомпании из старого аэропорта был рейс в Сингапур.

Новый международный аэропорт Стамбула открылся 29 октября 2018 года - в день 95-летия Турецкой республики, основателем которой считают Мустафу Кемаля Ататюрка. Новый аэропорт Международным аэропортом Стамбула. Стоимость строительства составила около 11 млрд долларов.

Новый аэропорт способен обслуживать 150 миллионов пассажиров в год. К 2028 году предполагается ввести в строй 6 взлётно-посадочных полос и довести пассажиропоток до 200 миллионов в год.