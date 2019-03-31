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На муниципальных выборах в Турции на участке застрелили двух человек

Стрелок задержан полицией.

На муниципальных выборах в Турции на участке застрелили двух человек
Фото: radio.vesti.ru

На муниципальных выборах в восточно-турецком городе Малатья произошло столкновение двух групп, участник одной из них выхватил пистолет и застрелил своих противников. Стрелявший задержан.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Лидер оппозиционной "Партии благополучия" Темель Карамоллаоглу сообщил в своем Twitter, что погибшие являлись наблюдателями от его партии.

Муниципальные выборы проходят одновременно во всех 81 провинциях Турции. Около 57 млн граждан страны выбирают мэров, общественные советы и других муниципальных политиков.

Безопасность обеспечивают более полумиллиона правоохранителей.

Напомним, в июне 2018 года в Турции в день досрочных выборов за попытку вмешаться в голосование арестовали 10 иностранцев.

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