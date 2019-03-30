Фото: EPA/UPG

Во Франции 30 марта прошел 20-й "субботник" движения "желтых жилетов". За почти пять месяцев еженедельных демонстраций протестующим удалось добиться отмены повышения акцизов на топливо, а также других уступок от правительства. Число протестующих каждую субботу сокращается, но активность протестов не снижается.

Как сообщает RFi, после погромов и столкновений с полицией, произошедших в ходе акций "желтых жилетов" 16 марта, власти ввели ряд ограничений для манифестантов и усилили меры безопасности. В эту субботу демонстрации полностью запрещены в Авиньоне, Тулузе, Руане и Сент-Этьене. В Париже вторую субботу подряд запрещены массовые акции на Елисейских полях.

Фото: EPA/UPG

В повышенную готовность были приведены силы полиции. Как сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, обеспечивать безопасность на акциях "желтых жилетов" в эту субботу вышли 12 тысяч полицейских и жандармов. Как и неделю назад, для охраны государственных и религиозных учреждений в помощь полиции были привлечены военные.

Префектура полиции выпустила предупреждение к коммерсантам, чьи рестораны и магазины находится по пути следования кортежей демонстрантов. Чтобы избежать порчи имущества, многие торговые точки остались в субботу закрытыми.

С начала демонстраций "желтых жилетов" по обвинению в порче имущества и применении насилия против полиции, по данным МВД, было задержано более 8700 человек. В отношении двух тысяч задержанных вынесены обвинительные приговоры.

Фото: EPA/UPG

Протесты "желтых жилетов" во Франции начались 17 ноября прошлого года из-за анонсированного повышения акцизов на топливо и с тех пор не прекращались, достигая пика в выходные. Демонстранты блокировали дороги, автозаправки, хранилища горючего и торговые центры, часто возникали столкновения между протестующими и правоохранителями.

В декабре под давлением протестующих французское правительство отказалось от намерения повысить акцизы на топливо. Однако, несмотря на уступки со стороны власти, "желтые жилеты" решили продолжать протесты.