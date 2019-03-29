Во Франции лидера "желтых жилетов" оштрафовали на 1,5 иыс. евро

34-летнего Эрика Друэ осудили за организацию демонстраций, которые были запрещены.

В Париже одного из лидеров протестного движения "желтых жилетов" суд по рассмотрению уголовных дел приговорил к штрафу в размере 1500 евро. 34-летнему Эрику Друэ инкриминировали организацию демонстраций, на проведение которых властями был наложен запрет, передает Немецкая волна.

Прокуратура просила применить к Друэ один месяц ареста условно. Адвокат Друэ заявил, что будет обжаловать судебное решение, вынесенное в пятницу, 29 марта.

Между тем французские органы власти снова запретили проведение акций "желтых жилетов" 30 марта, в частности на Елисейских полях в Париже, чтобы предотвратить эскалацию насилия. Протестующие, однако, планируют выйти уже на 20-ю подряд протестную акцию.

Протесты движения "желтых жилетов" вспыхнули во Франции в ноябре 2018 года и сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией и актами вандализма.

Митингующие сначала выступали против намерения властей ввести налог, способный привести к росту цен на автомобильное топливо, а также требовали повышения минимальной зарплаты. После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливных налогов и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Эммануюэля Макрона.