"У меня есть план "П": Порошенко о действиях в случае поражения на выборах
"У меня есть план "П": Порошенко о действиях в случае поражения на выборах
Избирательную кампанию Зеленского финансировали люди, связанные с Портновым и Фуксом
Избирательную кампанию Зеленского финансировали люди, связанные с Портновым и Фуксом
Нацсовет попробует аннулировать лицензию телеканала Мураева
Нацсовет попробует аннулировать лицензию телеканала Мураева
В Кировоградской области нашли скелет и фрагменты одежды пропавшей Дианы Хриненко
В Кировоградской области нашли скелет и фрагменты одежды пропавшей Дианы Хриненко
​Социологи опубликовали последние опросы перед выборами
​Социологи опубликовали последние опросы перед выборами
Журналисты нашли у Зеленского виллу в Италии по соседству с российскими олигархами (обновлено)
Журналисты нашли у Зеленского виллу в Италии по соседству с российскими олигархами (обновлено)
Наливайченко о Гриценко и Смешко: один разворовывал армию, второй причастен к отравлению Ющенко
Наливайченко о Гриценко и Смешко: один разворовывал армию, второй причастен к отравлению Ющенко
Усик отказался от пояса WBA и обязательного боя с россиянином
Усик отказался от пояса WBA и обязательного боя с россиянином
В центре Кропивницкого взорвалась газовая заправка (обновлено)
В центре Кропивницкого взорвалась газовая заправка (обновлено)
ГлавнаяМир

Во Франции лидера "желтых жилетов" оштрафовали на 1,5 иыс. евро

34-летнего Эрика Друэ осудили за организацию демонстраций, которые были запрещены.

Во Франции лидера "желтых жилетов" оштрафовали на 1,5 иыс. евро
Лидер "желтых жилетов" Эрик Друэ
Фото: EPA/UPG

В Париже одного из лидеров протестного движения "желтых жилетов" суд по рассмотрению уголовных дел приговорил к штрафу в размере 1500 евро. 34-летнему Эрику Друэ инкриминировали организацию демонстраций, на проведение которых властями был наложен запрет, передает Немецкая волна.

Прокуратура просила применить к Друэ один месяц ареста условно. Адвокат Друэ заявил, что будет обжаловать судебное решение, вынесенное в пятницу, 29 марта.

Между тем французские органы власти снова запретили проведение акций "желтых жилетов" 30 марта, в частности на Елисейских полях в Париже, чтобы предотвратить эскалацию насилия. Протестующие, однако, планируют выйти уже на 20-ю подряд протестную акцию.

Протесты движения "желтых жилетов" вспыхнули во Франции в ноябре 2018 года и сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией и актами вандализма.

Митингующие сначала выступали против намерения властей ввести налог, способный привести к росту цен на автомобильное топливо, а также требовали повышения минимальной зарплаты. После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливных налогов и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Эммануюэля Макрона.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также