​Британский парламент третий раз отклонил соглашение по Brexit

Палата общин Британии в пятницу в третий раз отверг соглашение об условиях выхода Британии из Европейского союза.

Против соглашения высказались 344 депутата, за - 286, пишет BBC.

Если бы соглашение было одобрено парламентом, Британия покинула бы ЕС 22 мая - таковы были условия отсрочки, которую лидеры стран Евросоюза дали британцам на саммите 21-22 марта.

Теперь британские политики должны до 12 апреля определиться, когда и каким образом они хотят вывести страну из Евросоюза, и хотят ли вообще.

Если они этого не сделают, то по умолчанию 12 апреля страна покинет ЕС без урегулированных отношений. По мнению множества политиков, экспертов и бизнесменов, это будет если не катастрофой, то серьезным потрясением для экономики Британии и ощутимым ударом по экономике Евросоюза.

Соглашение о выходе Великобритании из состава ЕС - это документ на 585 страниц, носящий обязательный для исполнения характер и устанавливающий условия выхода Британии из ЕС. Среди прочего, он обязывает Лондон заплатить Брюсселю 39 млрд фунтов в счет ранее принятых обязательств перед европейским бюджетом, разъясняет права граждан ЕС, проживающих в Великобритании, и британских граждан в странах ЕС и предусматривает механизм, при котором граница между Северной Ирландией и Ирландской Республикой останется полностью открытой.