Мэй готова уйти в отставку после одобрения ее сделки по Brexit

"Я готова оставить эту должность раньше, чем планировала".

Премьер-министр Британии Тереза Мэй в среду пообещала депутатам от своей Консервативной партии уйти в отставку, если парламент все-таки примет дважды проваленное соглашение о выходе из Евросоюза.

"Я готова оставить эту должность раньше, чем планировала [...] Я прошу всех в этом зале поддержать соглашение, чтобы мы таким образом смогли выполнить наш исторический долг, выполнить решение британского народа и гладко и организованно выйти из Европейского союза", - цитирует премьера Британии ВВС.

Участники встречи в беседах с журналистами предположили, что суть предложения Мэй такова: парламент на этой неделе утверждает соглашение, в результате 22 мая Британия выходит из ЕС (эту дату на прошлой неделе установил саммит ЕС), Тереза Мэй тут же уходит в отставку, и тори начинают выбирать нового лидера и премьера. Этот лидер и займется переговорами о будущих отношениях с ЕС, которые по соглашению будут идти до конца 2020 года.

Неясно, однако, убедит ли обещание Мэй достаточное число депутатов. В последний раз, 12 марта, соглашение было отвергнуто большинством в 149 голосов, то есть Мэй нужно перетянуть на свою сторону 75 или больше депутатов Палаты общин.

27 марта Палата общин начала обсуждение восьми альтернативных вариантов "брексита" - от решительного и быстрого разрыва с ЕС до отмены выхода.

Парламентарии надеются за два дня дебатов и голосования, среду и понедельник, выяснить, набирает ли какой-либо из этих вариантов большинство голосов.

Ранее министр финансов Британии опроверг информацию о заговоре против Мэй.