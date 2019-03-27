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Европарламент проголосовал за запрет одноразового пластика

Законопроект ступит в силу в 2021 году.

Европарламент проголосовал за запрет одноразового пластика
Пластик в океане
Фото: EPA/UPG

Европарламент в среду, 27 марта, одобрил законопроект, направленный на сокращение мусора из пластика. Об этом сообщает "Немецкая волна".

Закон вступит в силу после одобрения Европейским советом. Так как представители Европарламента и стран Европейского Союза в декабре 2018 года согласовали все детали законопроекта, ожидается, что при его рассмотрении в Европейском совете не возникнет возражений.

Таким образом, с 2021 года в странах Евросоюза будет запрещено использование одноразовых изделий - в частности, пластиковой посуды, ватных косметических палочек, соломинок для питья, которые могут производиться из других материалов. С 2024 года пластиковые бутылки будут продавать только с прикрепленными к ним крышками.

Использование изделий из пластика, у которых пока нет экологичной альтернативы, например, пластиковых стаканов и упаковок для продуктов питания, должно быть ограничено. Согласно законопроекту, страны ЕС должны самостоятельно принять меры по ограничению этого вида пластика.

Ряд одноразовых продуктов, которые содержат некоторое количество пластика, в частности, влажные салфетки, женские гигиенические прокладки - в обязательном порядке на упаковке будут сопровождаться указаниями о негативном воздействии на окружающую среду.

Законопроект также увеличивает квоты по разделению мусора. К 2025 году не менее 77% пластиковых бутылок должны быть утилизированы вместе с пластиковым мусором, к 2030 году этот показатель возрастет до 90%. Кроме того, пластиковые бутылки с 2025 года должны как минимум на 25% состоять из вторсырья, к 2030 году - на 30%.

Напомним, по оценкам ООН, к 2050 году пластиковых отходов в мировом океане будет больше, чем рыбы, если человечество не откажется от одноразовых бутылок, пакетов и стаканчиков, а также косметики с пластиковыми микрочастицами.

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