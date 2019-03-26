В России по обвинению в мошенничестве задержали экс-министра Абызова

Экс-министр "Открытого правительства" Российской Федерации Михаил Абызов задержан по обвинению в крупном мошенничестве и создании организованного преступного сообщества. Речь идет о хищении четырех миллиардов рублей, передает Интерфакс.

Абызову инкриминируются создание преступного сообщества с использованием служебного положения, мошенничество в особо крупном размере. Дело ведет Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ.

Адвокат экс-министра сообщил агентству, что Абызов вину не признает.

По версии следствия, деньги были похищены у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети" и выведены за границу. Этим Абызов и другие обвиняемые "поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда российских регионов", - цитируют позицию следствия российские СМИ.

Сообщается, что в последнее время Абызов, который покинул правительство после избрания Владимира Путина на новый срок, жил в Италии, однако 25 марта, по словам источника РБК, он был в России.

В 2012-2018 годах Абызов занимал пост министра по вопросам "Открытого правительства". После президентских выборов эта должность была упразднена и чиновник не вошел в состав нового правительства.

В конце января в России задержали члена Совета Федерации Рауфа Арашукова во время заседания Совфеда, а позднее арестовали до 30 марта. Его подозревают в двух убийствах, организации преступного сообщества и в давлении на свидетеля. Подозреваемый свою вину не признаёт.

Позднее суд в Москве арестовал Рауля Арашукова, отца арестованного члена Совета Федерации России от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова, до 30 марта, его подозревают в создании преступного сообщества и мошенничестве. Свою вину он не признает. Адвокат заявил о давлении на своего подзащитного с требованием признать вину.