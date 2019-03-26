Три члена правительства Великобритании заявили об отставке

Три члена правительства премьер-министра Терезы Мэй заявили об отставке из-за несогласия с ее политикой по выходу страны из состава Европейского союза. Об этом сообщает "Би-Би-Си".

Уйти со своих должностей решили заместитель министра по делам бизнеса и промышленности Ричард Харрингтон, заместитель министра иностранных дел Алистер Берт и заместитель министра здравоохранения Стив Брайн.

Накануне вечером Палата общин британского парламента поддержала решение провести 27 марта серию голосований по альтернативным способам выхода Великобритании из Евросоюза.

Напомним, Евросоюз дал Мэй время до 12 апреля, чтобы получить поддержку депутатов по соглашению, которой она достигла с Брюсселем, или найти эффективную альтернативу, которая может включать длительную задержку в выходе Великобритании из ЕС. В таком случае Великобритания выйдет из ЕС 22 мая.

Решение о выходе Британии из ЕС приняли на референдуме 2016 года, но представители Мэй не смогли договориться с Брюсселем по поводу сделки, приемлемой для всех партий парламента.