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В столице Азербайджана горит 4-этажный торговый центр

Информации о пострадавших на данный момент нет.

Фото: rferl.org

В столице Азербайджана, Баку, сегодня утром 26 марта произошел сильный пожар в торговом центре "Диглас". Об этом сообщает агентство Trend.

Пожар начался в одном из магазинов торгового центра, и распространился до четвертого этажа здания.

На место происшествия направлено более 10 пожарных расчетов и два вертолета авиаотряда МЧС. В связи с пожаром в торговом центре в Низаминском районе Баку ограничено движение транспорта на проспекте Гара Гараева. Тушение пожара продолжается. Информации о постраждавших нет.

Напомним, вчера в России завершили расследование в отношении семи фигурантов одного из уголовных дел о пожаре в Кемерово в торгово-развлекательном центре, где погиб 41 ребенок и 19 взрослых. Пожар произошел ровно год назад - 25 марта 2018 года.

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