Исторический выход в космос женского экипажа не состоится из-за нехватки скафандров

Обеим женщина подходит скафандр среднего размера, а такой на МКС только один.

Американское аэрокосмическое агентство (NASA) отменило первый в истории выход в космос исключительно женского экипажа из-за отсутствия необходимого скафандра. Вместо Энн Маклейн полетит астронавт Ник Хейг.

Об этом агентство сообщило за 4 дня до планового выхода женского экипажа.

NASA отметило, что 22 марта после выхода в космос Энн Макклейн - одной из двух астронавток, которые должны были впервые в истории выйти в космос женским экипажем - оказалось, что обеим женщинам лучше подходит нагрудная часть скафандра среднего размера. Однако на станции такой скафандр только один, и подготовить второй к инженеры не смогут.

Второй астронавт миссии - Кристина Кох.

Ник Хейг вместе с Макклейн успешно 22 марта завершил выход в космос с борта Международной космической станции для модернизации ее энергетического оборудования. 29 марта Хейг и Кох продолжат работу по установке литий-ионных аккумуляторов для солнечных батарей станции.