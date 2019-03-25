Чешские документалисты рассказали о боевиках с Донбасса среди французских "желтых жилетов"

Чешские документалисты сняли фильм о протестах "желтых жилетов" в Париже. Кинематографисты подтвердили, что среди лидеров движения есть по меньшей мере несколько боевиков, участвовавших в боях на Донбассе. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Автор фильма Войтех Богач рассказал об эволюции движения "жилетов" и требованиях протестующих. "Постепенно они стали затрагивать и другие темы: протест против правительства Макрона, ощущение, что есть какой-то дефицит демократии. А когда звучит тема прямой демократии, референдумов, возникают подозрения, что к этому приложила руку Россия, ведь по всей Европе существуют похожие группы и движения, выступающие против современного либерального истеблишмента. Среди тех, кому чего-то не хватает, Россия и находит своих союзников", - сказал Богач.

Чешские документалисты сосредоточились на теме влияния России на движение "желтых жилетов". Один из героев фильма – Виктор "Альфонсо" Лента, один из боевиков на Донбассе. Он рассказал, что "приглашен" в Париж для "создания службы безопасности".

Виктор Лента ушел в фильме от вопроса, видит ли он возможность, что "желтые жилеты" возьмут в руки оружие, чтобы отстаивать свои требования, хотя сам он является одним из основателей организации Unité Continentale ("Континентальное единство"), которая занимается военной подготовкой добровольцев. Вместе с Лентой в этой организации активны еще два француза, тоже воевавшие в Донбассе и ныне участвующие в движении "желтых жилетов" – Николя Перович и Гийом Ленорман. На видео, снятом в 2014 году, они призывают жертвовать деньги на создание мобильной медицинской бригады для фронта.

"Те, кто воевал в Донбассе, сейчас, если можно так выразиться, занимаются охраной "желтых жилетов". Они не атакуют, а просто существуют как харизматичные люди, которые, если что-то произойдет, декларируют, что будут охранять "желтые жилеты". - рассказал Богач.

По словам Богача, на стороне сепаратистов воевали приблизительно 30 французов, пятеро из них сегодня принимают участие в движении "желтых жилетов".

Напомним, движение "желтых жилетов" возникло в конце осени 2018 года, когда местные жители вышли на акцию протеста против резкого повышения стоимости бензина. Акции проходят каждую субботу.