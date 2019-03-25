От взрыва в киевской квартире погиб подозреваемый в убийстве водителя BlaBlaCar Познякова (обновлено)
От взрыва в киевской квартире погиб подозреваемый в убийстве водителя BlaBlaCar Познякова (обновлено)
Шведская школа: все свободны
Шведская школа: все свободны
В Одессе BMW врезался в припаркованное авто и электроопору, а затем загорелся, два человека погибли
В Одессе BMW врезался в припаркованное авто и электроопору, а затем загорелся, два человека погибли
Оружие, наркотики, около $10 млн наличными, - Луценко сообщил о наиболее результативной антинаркотической операции
Оружие, наркотики, около $10 млн наличными, - Луценко сообщил о наиболее результативной антинаркотической операции
Нацполиция решила заменить автоматы Калашникова немецкими MP5
Нацполиция решила заменить автоматы Калашникова немецкими MP5
Супрун выступила за уголовную ответственность за лекарства без рецепта
Супрун выступила за уголовную ответственность за лекарства без рецепта
Пункт пропуска "Золотое" на Донбассе возобновил работу (обновлено)
Пункт пропуска "Золотое" на Донбассе возобновил работу (обновлено)
​В России показали "перебежчика из СБУ" (обновлено)
​В России показали "перебежчика из СБУ" (обновлено)
В матче отбора Евро-2020 принципиальные соперники – сборные Голландии и Германии закрутили лихую интригу (обновлено)
В матче отбора Евро-2020 принципиальные соперники – сборные Голландии и Германии закрутили лихую интригу (обновлено)
ГлавнаяОбществоВойна

На Донбассе сегодня ранены двое украинских военных

Боевики совершили три обстрела.

На Донбассе сегодня ранены двое украинских военных
Фото: Макс Левин

Боевики трижды обстреляли позиции подразделений, принимающих участие в операции Объединенных сил, в понедельник. Двое украинских военнослужащих получили ранения, погибших нет. Об этом сообщил пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

Из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов 82-го калибра были обстреляны позиции в районе села Крымское, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Новотошковское, из стрелкового оружия - у поселка Луганское.

Подразделения Объединенных сил ответным огнем заставили противника прекратить обстрел. В ходе боевых действий был убит один и ранены двое боевиков.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также