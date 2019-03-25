Сегодня завершается регистрация на ВНО-2019

Сегодня, 25 марта, заканчивается регистрация участников внешнего оценивания для вступительной кампании 2019 года. Об этом сообщает Центр оценивания качества образования.

Дата подачи документов определяется по почтовому штемпелю на конверте, документы, отправленные после 25 марта, не будут обрабатываться.

По данным УЦОКО, на утро 25 марта на тестирование зарегистрировались более 186 тыс. выпускников школ этого года, 48 тыс. выпускников училищ, более 83,8 тыс. студентов и около 25,5 тыс. выпускников предыдущих лет.

Основная сессия внешнего оценивания пройдет в мае-июне 2019 года, дополнительная сессия - в конце июня-начале июля.

Напомним, 31 января вУкраине завершилась регистрация для участия в пробной сессии ВНО. В этом году в тестировании примут участие 167 803 человека - на 12 тысяч больше, чем в прошлом году