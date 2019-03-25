Wizz Air не пустила двух российских журналистов на рейс в Киев

Они ехали на презентацию книги о войне на Донбассе.

Компания Wizz Air не пропустила на рейс Рига-Киев двух российских журналистов, которые летели в Украину на презентацию книги о войне на Донбасс.

Об этом сообщил представитель организации "Дом свободной России" Грег Фролов, который организовывал презентацию, передает "Интерфакс-Украина".

"Российских журналистов Алексея Семенова и Дениса Камалягина, которые должны были принять участие в презентации книги в Киеве, не пустили на самолет компании Wizz Air в Риге из-за политики перевозчика в отношении граждан РФ", - отметил он.

По словам Фролова, Камалягин и Семенов являются соавторами книги "Россия и Украина. Дни затмения".

"Это журналисты-расследователи, которые после начала войны были одними из первых, кто подтвердил участие российских военных в войне на Донбассе, а именно - псковских десантников", - рассказал организатор мероприятия.

Журналисты должны были лететь в Киев из Риги 23 марта, у них были забронированы билеты, но при посадке их не пустили на самолет.

"Компания Wizz Air выпустила внутреннее распоряжение, в рамках которого они не допускают граждан РФ на свои борта, летящие в Киев, если они не имеют дипломатического паспорта или вида на жительство", - рассказал Фролов. Он также допускает, что таким образом авиаперевозчик решил перестраховаться из-за того, что украинские пограничники не всегда пропускают россиян на территорию Украины.

"С другой стороны, они дали возможность без проблем купить эти билеты, зарегистрироваться на борт, а при посадке сообщили людям, что их не пускают на борт. Мы считаем эту ситуацию возмутительной. Они не имеют права брать на себя обязанности украинского государства и решать, кого можно допускать на самолеты в Украину, а кого - нет. Мы планируем направить полный перечень жалоб как к ним, так и во все возможные организации, которые могут повлиять на эту компанию", - добавил Фролов.

Представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в комментарии "Громадському" заявил, что не слышал о подобном правиле в отношении россиян в компании Wizz Air.

В книге "Россия и Украина. Дни затмения" собраны публикации издания "Псковская губерния" за 2014-2017 годы о войне на Донбассе и об отношениях России и Украины. В частности это издание в 2014 году представило доказательства гибели псковских десантников на Донбассе.

Напомним, в результате российской агрессии против Украины погибли 2956 украинских военнослужащих, а также около 10 тыс. мирных жителей.