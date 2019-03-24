Воскресенье на Донбассе прошло без потерь и почти без обстрелов

В двух случаях применялся миномет калибра 82 мм.

В зоне боевых действий на Донбассе в воскресенье, 24 марта, со стороны подконтрольных России боевиков произошло два обстрела возле поселка Золотое-4 и Новолуганское.

В обоих случаях применялся миномет калибра 82 мм, а возле Новолуганского - еще и стрелковое оружие, говорится в вечерней сводке штаба Операции объединенных сил.

Подразделения Вооруженных сил Украины стреляли в ответ из штатного вооружения.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Ситуация в районе проведения ООС, по утверждению военных, остается под контролем.

Напомним, что за прошедшие сутки, 23 марта, боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня.