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Воскресенье на Донбассе прошло без потерь и почти без обстрелов

В двух случаях применялся миномет калибра 82 мм.

Воскресенье на Донбассе прошло без потерь и почти без обстрелов
Фото: facebook.com/ato.news

В зоне боевых действий на Донбассе в воскресенье, 24 марта, со стороны подконтрольных России боевиков произошло два обстрела возле поселка Золотое-4 и Новолуганское.

В обоих случаях применялся миномет калибра 82 мм, а возле Новолуганского - еще и стрелковое оружие, говорится в вечерней сводке штаба Операции объединенных сил.

Подразделения Вооруженных сил Украины стреляли в ответ из штатного вооружения.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Ситуация в районе проведения ООС, по утверждению военных, остается под контролем.

Напомним, что за прошедшие сутки, 23 марта, боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня.

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