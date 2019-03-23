В зоне ООС зафиксирован один обстрел с начала суток

В течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00, противник один раз обстрелял позиции наших войск на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток противник совершил один прицельный обстрел наших позиций в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи поселка Золотое-4 из вооружения боевой машины пехоты БМП-1 и станкового противотанкового гранатомета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обороняющееся подразделение адекватным ответом заставило противника прекратить обстрел.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

Как сообщалось, один военный погиб, один получил ранения на Донбассе в пятницу. 22 марта российские оккупационные войска шесть раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе, при этом пять раз применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм с расходом 88 мин.