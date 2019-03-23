Водителя маршрутки, сбившего троих людей у метро "Дорогожичи", отправили под ночной домашний арест

Мужчина утверждает, что в транспорте отказали тормоза.

Водителя маршрутки, который сбил троих людей у метро Дорогожичи, отправили под ночной домашний арест

Водителю маршрутки, который 21 марта в Киеве сбил трех женщин на переходе, избрано меру пресечения. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, пишет УНН.

"Водителю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса. Сегодня суд избрал ему меру пресечения - ночной домашний арест", - сообщила Максимец.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. За совершение правонарушения предусмотрено до восьми лет лишения свободы.

Причины ДТП еще устанавливаются.

Напомним, 21 марта в Киеве у станции метро "Дорогожичи" водитель маршрутки сбил на переходе на разрешенный сигнал светофора трех женщин. Их госпитализировали. Одна из женщин получила серьезные травмы лица, выбиты зубы. Водитель утверждает, что в транспорте отказали тормоза.