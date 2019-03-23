В "ЛНР" заявили, что заблокируют открытие пункта пропуска "Золотое"

В самопровозглашенной "Луганской народной республике" заявили о намерении заблокировать открытие пункта пропуска "Золотое" в Луганской области. Об этом сообщил главарь "ЛНР" Леонид Пасечник, пишет РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Пасечник отметил, что пропуск через КПВВ "Золотое" начнется только после принятия согласованного с "ЛНР" решения в Минске.

"Несмотря на отсутствие договоренностей между "ЛНР" и Украиной об открытии пункта пропуска "Золотое", Киев намерен 24 марта в одностороннем порядке открыть переход и направить через него большое количество людей в "ЛНР". В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей пункт пропуска "Золотое" со стороны "Луганской народной республики" будет закрыт до принятия согласованного сторонами конфликта - " ЛНР" и Украиной - решения на переговорах в Минске", - заявил главарь боевиков.

Тем временем украинская сторона СЦКК заявила, что российская оккупационная администрация временно оккупированных территорий отказалась предоставить гарантии безопасности на время открытия КПВВ "Золотое", чем намеренно ухудшает гуманитарную ситуацию в регионе.

Открытие пункта пропуска запланировано на 7 утра 24 марта.

Напомним, открытие КПВВ "Золотое" уже трижды блокировалось "ЛНР" с весны 2016 года. Пункт пропуска в Золотом существенно упростит жизнь для 135 тысяч человек, которые проживают в районе города и вынуждены совершать огромный крюк, чтобы пересечь линию столкновения.