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На Донбассе от пули снайпера погиб военный медик

Владимир Маркевич служил в 24-й бригаде ВСУ.

На Донбассе от пули снайпера погиб военный медик
Владимир Маркевич
Фото: facebook.com/zaliznabrygada

На Донбассе от пули вражеского снайпера погиб военный медик из Львовской области старший сержант Владимир Маркевич. Об этом в субботу, 23 марта, сообщили на странице в Facebook 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

В бригаде отметили, что старший боевой медик находился на наблюдательном посту переднего края линии разграничения.

"В это время русские наемники совершили три выстрела из новой снайперской винтовки калибра 12,7 мм, одна из пуль пробила защитную стенку укрытия и смертельно ранила нашего защитника", - говорится в сообщении.

Маркевичу было 48 лет. На службе в 24-й бригаде находился с апреля 2018 года. Без отца остался 22-летний сын Кирилл.

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