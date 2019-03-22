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Денисова призвала Москалькову отреагировать на психиатрическую экспертизу украинских моряков

Принудительное проведение психиатрической экспертизы противоречит ст. 17 Женевской конвенции.

Денисова призвала Москалькову отреагировать на психиатрическую экспертизу украинских моряков
Людмила Денисова
Фото: facebook/Людмила Денісова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой по поводу назначения психиатрической экспертизы украинским военнопленным морякам.

Об этом она сообщила в Фейсбуке.

"Направила обращение уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой относительно назначения всем захваченным в плен пограничной службой РФ украинским военным морякам психиатрической экспертизы... Я подчеркиваю, что принудительное проведение психиатрической экспертизы в отношении украинских военнопленных со стороны правоохранительных органов РФ является исключительно актом угрозы, оскорбления и преследования, направленным на ограничение прав наших моряков", - написала Денисова.

Она подчеркнула, что, руководствуясь нормами международного гуманитарного права, 24 задержанных членов экипажей можно считать военнопленными, которые защищены Третьей Женевской конвенцией.

Украинский омбудсмен отметила, что в любом случае они должны пользоваться статусом военнопленного до тех пор, пока компетентный суд не примет иное решение."В частности, УВКПЧ напоминает, что с военнопленными должны обращаться гуманно, защищать их от актов запугивания и оказывать им необходимую медицинскую помощь", - уточнила Денисова.

Омбудсмен настаивает, что принудительное проведение психиатрической экспертизы противоречит ст. 17 Женевской конвенции и является "ничем иным, как запугиванием и психологическим давлением в отношении граждан Украины, которые отказались предоставить удобные для следствия показания по сфабрикованному вопреки положениям гуманитарного права делу".

"Надеюсь на понимание со стороны российского омбудсмена и на соответствующее реагирование на такие действия со стороны правоохранительных органов РФ", - подчеркнула Денисова.

Напомним, ранее адвокат Николай Полозов сообщил, что российские суды назначили психиатрическую экспертизу всем военнопленным морякам.

Украинские моряки попали в плен после российской агрессии в Керченском проливе 25 ноября 2018, трое из них получили ранения. В РФ моряков обвинили в незаконном пересечении границы. Украинцы своей вины не признают и считают себя военнопленными. Все моряки находятся в СИЗО на время проведения российского следствия.

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