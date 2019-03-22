В субботу в Киеве до +8 градусов и порывистый ветер

В субботу, 23 марта, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем +6…+8 градусов.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…-2 градуса, в Волынской и Ривненской областях +1…-5 градусов, в Ивано-Франковской области 0…+5 градусов; днем +8…+15 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью 0…-5 градусов, днем +1…+6 градусов.В Моршине без осадков, температура ночью 0…+2 градуса, днем +12…+14 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью 0…+2 градуса, днем +11…+13 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +1…+3 градуса, днем +15…+17 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +4…+9 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +4…+10 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой мокрый снег, днем с дождем, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +2…+7 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, днем местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +6…+11 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +5…+10 градусов.

В Ялте небольшой дождь. Температура ночью +2…+4 градуса, днем +7…+9 градусов.