Трое украинских военных ранены, один погиб на Донбассе

В зоне боевых действий на Донбассе в четверг, 21 марта, погиб один украинский военный, еще двое получили ранения. Кроме того, еще один украинский боец ранен сегодня утром, сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

За прошедшие сутки российские боевики совершили 7 обстрелов, в том числе четыре - с применением тяжелого вооружения, запрещенного минскими договоренностями. Боевики израсходовали 40 мин калибров 120 и 82 мм. Также российско-оккупационные войска обстреливали наши позиции из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Широкино, Авдеевка, Южное, Крымское, Золотое-4, Станица Луганская и хутор Вольный.

На все обстрелы противника Объединенные силы дали адекватный ответ, уничтожив при этом троих и ранив шестерых оккупантов. Также огнем противотанкового ракетного комплекса уничтожен военный автомобиль противника.

Сегодня утро зафиксирован обстрел в районе Золотого-1, боевики вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела один наш защитник получил ранения.