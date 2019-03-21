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В Нетешинской школе эвакуировали детей из-за распыления перцового баллончика

Полиция устанавливает, кто из детей принес баллончик в школу.

Фото: Полиция Хмельницкой области

В Нетешине (Хмельницкая область) сотрудники полиции устанавливают личность нарушителя, который распылил в школе перцовый газ. Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

Сообщение о распылении перцового газа поступило в полицию около 14:50 на третьем этаже учебного заведения. Всех детей эвакуировали, четверым школьникам понадобилась помощь медиков.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, сегодня медики сообщили о причине отравления детей в школе №112 г.Днепр - дети заболели "кишечным гриппом", вызванным вирусной инфекцией.

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