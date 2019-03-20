Во Львове в результате наезда маршрутного автобуса погибла 10-летняя школьница.

Об этом информирует пресс-служба ГУ НП во Львовской области.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло 20 марта около 17:30 на улице Величковского.

Предварительно установлено, что водитель маршрутки совершил наезд на пешехода, 10-летнюю местную жительницу, которая в результате полученных травм скончалась на месте происшествия.

Фото: varta1.com.ua

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, решается вопрос об открытии уголовного производства.

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