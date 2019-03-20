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Глава РГА в Ровенской области задержан при получении 20 тыс. гривен взятки

Чиновник требовал деньги от владельца нелегальной АЗС.

Глава РГА в Ровенской области задержан при получении 20 тыс. гривен взятки

В Ровенской области задержали главу районной госадминистрации при получении 20 тыс. гривен взятки.

Об этом сообщила пресс-служба полиции в Фейсбуке.

"Органами местного самоуправления была обнаружена нелегальная АЗС. За непринятие мер реагирования и неуведомление об этом правоохранительных органов председатель РГА получил от бизнесмена 20 тыс. гривен. Сегодня, 20 марта, чиновника задержали в его автомобиле во время получения денег", - говорится в сообщении.

Следственные действия продолжаются.

Мероприятия по разоблачению и документированию противоправной деятельности проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Напомним, ранее в Киеве за взятку в $500 задержали чиновника КГГA из отдела охраны культурного наследия.

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