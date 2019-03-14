Линчевание НАБУ и «умывание рук» Луценко: в парламенте обсудили коррупцию в «оборонке»
Линчевание НАБУ и «умывание рук» Луценко: в парламенте обсудили коррупцию в «оборонке»
Роналду установил рекорд всех еврокубков УЕФА
Роналду установил рекорд всех еврокубков УЕФА
Луценко и Сытник устроили перепалку из-за "87 страниц переписки" фигурантов оборонного скандала
Луценко и Сытник устроили перепалку из-за "87 страниц переписки" фигурантов оборонного скандала
Признает ли Греция ПЦУ и как этому противодействует Москва?
Признает ли Греция ПЦУ и как этому противодействует Москва?
У Рады прошел митинг за отмену прописки
У Рады прошел митинг за отмену прописки
​Кабмин ввел доплаты многодетным семьям
​Кабмин ввел доплаты многодетным семьям
Тимошенко во втором туре с Зеленским или Порошенко? – экспертный опрос
Тимошенко во втором туре с Зеленским или Порошенко? – экспертный опрос
В Киеве найден мертвым сотрудник Администрации президента (обновлено)
В Киеве найден мертвым сотрудник Администрации президента (обновлено)
Второй фигурант расследования Bihus.info получил подозрение
Второй фигурант расследования Bihus.info получил подозрение
ГлавнаяОбществоЖизнь

В Киеве за взятку в $500 задержали чиновника КГГИ из отдела охраны культурного наследия

Чиновник требовал деньги за выдачу справки о том, является ли дом объектом культурного наследия.

Чиновник Департамента охраны культурного наследия КГГА Азатьян "погорел" на взятке в $500 за установку рекламы на Подоле. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В правоохранительные органы обратился предприниматель, занимающийся бизнесом и предоставлением услуг в сфере общественного питания. Для установки наружной рекламы на фасаде зданий, расположенных на территории Старого Подола, у него возникла потребность в получении справки указанного департамента о том, относятся ли указанные здания к объектам архитектурных памяток.

За получение этой справки начальник отдела департамента потребовал от предпринимателя взятку в размере $500.

13 марта при передаче оговоренной суммы чиновник был задержан правоохранителями недалеко от места работы. В настоящее время решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Начальником отдела инспекции Департамента охраны культурного наследия КГГА является Вартан Азатьян.

Напомним, накануне в Днепре полиция задержала мэра города Верховцево за вымогательство 30 тыс. долларов за "устранение препятствий" при аренде земельного участка.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также