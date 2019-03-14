В Киеве за взятку в $500 задержали чиновника КГГИ из отдела охраны культурного наследия

Чиновник требовал деньги за выдачу справки о том, является ли дом объектом культурного наследия.

Чиновник Департамента охраны культурного наследия КГГА Азатьян "погорел" на взятке в $500 за установку рекламы на Подоле. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В правоохранительные органы обратился предприниматель, занимающийся бизнесом и предоставлением услуг в сфере общественного питания. Для установки наружной рекламы на фасаде зданий, расположенных на территории Старого Подола, у него возникла потребность в получении справки указанного департамента о том, относятся ли указанные здания к объектам архитектурных памяток.

За получение этой справки начальник отдела департамента потребовал от предпринимателя взятку в размере $500.

13 марта при передаче оговоренной суммы чиновник был задержан правоохранителями недалеко от места работы. В настоящее время решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Начальником отдела инспекции Департамента охраны культурного наследия КГГА является Вартан Азатьян.

Напомним, накануне в Днепре полиция задержала мэра города Верховцево за вымогательство 30 тыс. долларов за "устранение препятствий" при аренде земельного участка.