Удар по паркомафії

Найближчим часом паркувальні майданчики поруч з торгівельними центрами, ресторанами, кафе, магазинами, офісами в Києві, котрі не мають дозвільної документації, повернуться до комунальної власності. Відтепер права на їхню оренду мають продаватися за зрозумілою і відкритою для всіх процедурою - через платформу Prozorro. За таке рішення 5 березня мінімальною кількістю голосів проголосувала Київрада. І це рішення вже охрестили великою перемогою у боротьбі із “паркомафією” в столиці. Що воно змінює - розбирався LB.ua.

Фото: ZN

“Паркомафія”

Як до 5 березня в Києві відбувався процес облаштування парковки? Ви йдете до комунального підприємства “Київтранспарксервіс” - там з вами підписують так званий попередній договір. Він тимчасовий. Юридичної сили не має, оскільки базується лише на попередній домовленості, що буде підписана довгострокова угода - коли виділять ділянку і Київрада ухвалить відповідне рішення. До того часу ви користуєтеся ділянкою лише на підставі папірця від комунального підприємства. І цього достатньо, щоб поліція вас не чіпала, коли приїде на виклик невдоволених мешканців.

Щоб облаштувати ділянку, нанести відповідну розмітку чи встановити знак з буквою Р на синьому тлі, вмонтувати шлагбаум, “Київтранспарксервіс” залучає компанії-підрядників. Таких компаній щонайменше 29. В тому числі “Київські соціально-інвестиційні технології” та “Трансшлях сервіс», котрі фігурують у кримінальній справі, порушеній Генпрокуратурою ще в 2014 році за підозрою у махінаціях на утриманні парковок. Вони ж, як зазначають ЗМІ, можуть забезпечити підтримку “тітушок” при нагоді. Так, влітку 2018 року, пише “Киеввласть”, “титушки” напали на співробітників Служби безпеки та посадовців КМДА, коли ті намагалися провести перевірку одного з паркмайданчиків.

“Але головне у цьому те, що ніхто не знає, за які гроші ці ділянки продаються та передаються у користування, - говорить активістка Юлія Нікітіна. - Тому що комунальне підприємство, що підпорядковується КМДА, а фактично киянам, ухвалило внутрішнє рішення, що інформація про те, скільки укладено договорів та за якою ціною, є комерційною таємницею і не підлягає оприлюдненню”.

За інформацією Нікітіної, на сьогодні “Київтранспарксервіс” має близько 90 попередніх договорів та понад 50 повноцінних. У ЗМІ фігурує цифра у щонайменше 600 “тіньових” майданчиків, через що бюджет Києва щомісяця недоотримує, за попередніми підрахунками, до 400 тисяч доларів (більше 10 млн гривень) надходжень.

Фото: Youtube

Голосування

Рішення про вдосконалення системи організації паркувального простору в Києві прийняли лише з п’ятої спроби, на що пішло більше як півроку, говорить авторка проекту, депутат Київради Ольга Балицька. Його підготували наприкінці літа, до початку вересня воно пройшло різні комісії, оскільки суб’єктом подання був мер Віталій Кличко. Та з того часу почалася боротьба спочатку за включення в порядок денний, потім за ухвалення. В лютому рішення було прийнято в першому читанні. В березні з п’ятої спроби - в цілому. За передачу парковок через Prozorro.Продажі проголосували 64 депутати зі 120. Підтримали рішення фракція “Солідарності” та члени депутатської групи “Київська команда”, до складу якої входить Балицька. З 17 депутатів від “Батьківщини” голос “за” дав лише один депутат. Депутатська фракція “Єдність” (членом якої є колишній багаторічний мер Олександр Омельченко) та “Свобода” не дали жодного.

Категорично проти виступили два представники БПП, попри те, що їхня фракція рішення підтримала, - Сергій Майзель та Олексій Окопний. Перший, зокрема, аргументував свою позицію тим, що система і так нормально працює. Якщо раніше, за його словами, люди просто приходили і самовільно встановлювали шлагбауми та користувалися паркувальним майданчиком, то тепер вони платять за це гроші на підставі попередніх договорів (але які - незрозуміло, бо це комерційна таємниця).

Ще один аргумент від Майзеля - парковки чіпати не варто, бо активність депутатів може призвести до того, що керівник “Київтранспарксервісу” не виконає фінплан, а це буде підставою для його звільнення.

“Робота [Київтранспарксервісом] ведеться очевидно якісно, правильно і цілеспрямовано. Друге - є фінансовий план підприємства. Кожного року [голова Київтранспарксервісу] підписує план, де він відповідає за кожну копійку. Невиконання фінплану призведе до звільнення керівника з підприємства. Ми такими діями можемо зробити, що у керівника буде невиконання фінплану”, - каже Майзель.

“Батьківщина” свою позицію не аргументувала. Але представник цієї політичної сили Анатолій Шаповал, говорить Юлія Нікітіна, був учасником мітингу під КМДА, який в день ухвалення рішення влаштували противники передачі парковок до Прозорро. Він, до речі, є довіреною особою кандидата в президенти Юлії Тимошенко.

Фото: facebook/Юлия Никитина

“Свобода” від питання паркомайданчиків відсторонилася.

Мотивувати депутатів прийшов навіть замміністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, котрий є одним з провідників реформи державних закупівель через Prozorro. З трибуни Київради він заявив, що парковки приносять бюджету Києва 0,05% прибутку, тоді як в Амстердамі вони складають 7%.

Зусиллями мера, депутатів Київради та ВР (мається на увазі нардеп Дмитро Білоцерківець, що також був одним з активних лобістів), активістів, замміністра рішення дотисли. Що воно змінює?

По-перше, починаючи з 5 березня передача будь-яких майданчиків має здійснюватися вже через систему продажів. По-друге, вступає в силу заборона на укладення та продовження тимчасових договорів, котрі підписувалися строком на рік. Також не матимуть поновлення угоди, укладені відповідно до закону. Із закінченням строку дії ці майданчики теж виставлятимуться на загальні торги.

“Я не вважаєю, що Prozorro - це ідеальна система. Але це найкраще, що є на сьогодні. Оскільки все відбувається відкрито. Ви бачите стартову ціну та кінцеву пропозицію, котра іноді в п’ять разів перевищує стартову. Вона дає допуск усім охочим, а не тільки представникам певних кіл, сватам та друзям”, - говорить Балицька.

За її словами, рішення вже можна запроваджувати (хоча у рішенні зазначено перехідний період у три місяці для приведення у відповідність нормативно-правових дій), оскільки воно не змінює систему користування парковками - встановлення паркоматів чи способу оплати паркування. Воно змінює лише механізм передачі прав на майданчики.

Фото: Василий Артюшенко/ZN.UA

“Нам важливо було почати цей процес саме з Києва, адже в інших містах проблема з паркопростором така сама. І ми раді, що реформа стартувала зі столиці, де є сильна позиція мера”, - резюмувала Балицька, коментуючи рішення.

На практиці, які критерії приписувати, яку початкову вартість зазначати та інші деталі, визначатиме КМДА, а не комунальне підприємство, говорять у Prozorro.

"Умови проведення аукціону з організації паркувальних місць в місті Києві, критерії, строки та стартову ціну, дату старту продажу, визначає організатор торгів, тобто КМДА. Або її відповідальний орган, відповідно до регламенту роботи системи ProZorro.Продажі", зазначив проектний менеджер установи Олексій Мовчан.

Відтепер, принаймні, що з паркмайданчиків продається, кому та за які гроші, більше не буде комерційною таємницею.