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Ночь в зоне ООС прошла спокойно

После 18:00 обстрелы не зафиксированы.

Ночь в зоне ООС прошла спокойно
Фото: Макс Левин

В среду, 13 марта, российские оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня, ранения получили двое украинских военных. Сегодня с начала суток обстрелы не зафиксированы, сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Ни один обстрел подразделений Объединенных сил не остался без адекватного ответа огнем с дежурных огневых средств. По данным разведки, один боевик убит и трое ранены.

Напомним, накануне спецпредставитель миссии ОБСЕ на Донбассе Мартин Сайдик назвал неудовлетворительным выполнение перемирия на Донбассе, так как режим тишины продлился только 10 часов.

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