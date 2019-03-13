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Признает ли Греция ПЦУ и как этому противодействует Москва?

Элладская Церковь анонсировала рассмотрение вопроса о признании украинской автокефалии на 19-21 марта 2019 года. Если признание состоится, то это будет первая церковь, кроме самого Вселенского патриархата, которая признала Православную Церковь Украины.

Ранее из среды этой церкви уже звучали положительные сигналы. Однако как в самой Элладской Церкви, так и во всей Греции в целом есть немало агентов влияния России. Ясно, что они будут всячески противодействовать признанию ПЦУ. Кто, как и посредством чего может влиять на принятие решений в Элладской Церкви и какого рода рычаги для этого есть у Москвы ‒ в материале LB.ua.

Глава Элладской Церкви Архиепископ Афинский Иероним (в центре)
Фото: EPA/UPG
Глава Элладской Церкви Архиепископ Афинский Иероним (в центре)

Ожидалось, что Элладская Церковь будет одной из первых, кто поддержит Константинополь и признает Православную Церковь Украины. В пользу этого свидетельствовали довольно тесные взаимоотношения двух церквей, да и сами митрополиты откровенничали: «Мы даже не будем поднимать вопрос о необходимости признания, мы просто признаем. Не можем же мы быть вместе с россиянами».

Буквально через несколько дней после торжественного вручения Томоса, Синод Элладской Церкви собрался на внеочередное заседание и постановил передать вопрос о признании наивысшему органу власти ‒ Собору епископов. Согласно устава такой собор созывается раз в году ‒ в октябре. Но греки в экстренном порядке решили собрать внеочередной собор и назначили его на март. Это свидетельствует о важности решения, которое будут рассматривать.

Но буквально недавно глава Элладской Церкви сказал, что вопрос признания «украинского вопроса» передан комиссии. Как отмечает греческий журналист Андреас Лударос ‒ в этом решении прочитывается попытка отложить решение вопроса. Ведь в церкви действует тот же принцип, что и в политике ‒ «хочешь похоронить решение ‒ создай комиссию». Ответа на вопрос, почему комиссия была создана за 10 дней до Собора, а не в начале января, пока нет. Для того, чтобы понять всю сложность процесса, необходимо прояснить уровень взаимоотношений между Константинополем и Афинам, ведь именно от него зависит принятое решение.

(Добро?) соседские отношения

Дело в том, что в современной Греции есть две церковные юрисдикции: Элладская Православная Церковь с центром в Афинах и Константинопольский патриархат, в состав которого входит Афон, Крит, и ряд островов в Ионийском море. А северная часть материковой Греции имеет двойную юрисдикцию ‒ одновременно принадлежит Константинополю и подотчетна Афинам.

Константинопольский Патриарх Варфоломей и Архиепископ Афинский Иероним
Фото: orthodoxia.info
Константинопольский Патриарх Варфоломей и Архиепископ Афинский Иероним

Между Афинами и Фанаром (район Стамбула, где находится резиденция Константинопольского патриарха) существует конкуренция за греческую паству и роль главной греческой церкви. И если логика Константинополя в том, чтобы развивать греческий империализм ‒ т.е. формировать доминирование греков в православном мире, то Афины развивают греческий национализм, ограничиваясь рамками Греции. Между двумя церквями очень часто возникают противоречия. В современном православном мире все древние церкви (за исключением Антиохийской) состоят и возглавляются греками. Как замечает Андреас Лударос, влияние греков в православном мире не пропорционально демографическим показателям. А значит, если кто-то хочет контролировать православие как таковое, то должен сперва, контролировать греков. Именно на этих разногласиях между Афинами и Фанаром и стараются играть россияне.

Русский след

В июле 2018 года разразился дипломатический скандал между Россией и Грецией. Официальные Афины выслали из страны двух российских дипломатов, а еще двум было отказано во въезде. Россиян обвинили во вмешательстве во внутренние дела Греции и действиях направленных против национальной безопасности. Также сообщалось о попытках влиять на представителей муниципалитетов, митрополитов Элладской Православной Церкви, а также духовенство горы Афон. Хотя имена обвиняемых не были оглашены, в заявлениях официальных лиц звучало название одной организации – Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО).

Флаг ИППО на башне Сергиевского подворья в Иерусалиме.
Фото: Википедия
Флаг ИППО на башне Сергиевского подворья в Иерусалиме.

Для дискредитации и уменьшения влияния Константинопольского патриарха россияне действуют последовательно, причем на территории соперника. Они работают как с епископами северной Греции, так и с монахами Афона – все это каноническая территория именно Фанара. 

Греческое издание Protagon называет имена митрополитов, которые сотрудничают с россиянами: Анфим Александропульский, Иустин Неакринийский, Пантелеимон Верийский, Николай Месогейский, Нектарий Арголидский, Хризостом Патрский, Нектарий Керкирский и Александр Мантинейский.

Не случайно в списке первым указывается митрополит Анфим Александропульский. Греческие СМИ отмечают большой интерес, который для россиян представляет приграничный город Александропулис на северо-востоке Греции. Мэром данного города является Евангелос Ламбакис. Во время его правления было налажено тесное сотрудничество с властями Санкт-Петербурга, а также городом Сосновый Бор Ленинградской области. Теперь Александропулис и Сосновый Бор города-побратимы, а между Петербургом и Александропулисом есть авиасообщение. Греческие журналисты считают, что содействовал этому в большей степени советник мэра Константин Габаэридис. Последнего экс-губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко также назначил своим советником.

Митрополит Александропольский Анфим
Фото: romfea.gr
Митрополит Александропольский Анфим

Константин Габаэридис одно время представлялся почетным консулом России в Восточной Македонии и Фракии, однако греческие СМИ опровергли эту информацию. Он занимается укреплением греко-российских отношений, проживает в Александропулисе. В прошлом политик, выдвигался на выборах в местные органы власти. Политическая программа строилась на антиисламской риторике, что, вероятно, могло пользоваться спросом в приграничном с Турцией Александропулисе.

Также Ламбакис вместе с Габаэридисом подписали ряд договоров с местными оккупационными властями Крыма, де-факто в обход европейских санкций. Это вызвало серьезную критику со стороны центральных властей. Для митрополита Анфима такое сотрудничество тоже выгодно ‒ российские бизнесмены пообещали построить в Александропулисе храм в русском архитектурном стиле, на который выделят 4 млн евро.

Габаэридис кроме всего прочего возглавляет Ассоциацию бизнесменов репатриантов Греции. В Александропулисе создали информационно-деловой центр «Санкт-Петербург» над которым развивается российский флаг, о чем с гордостью сообщает мер Ламбакис.

Активно сотрудничает в развитии российско-греческих отношений и общественная организация «Русский Дом». Возглавляет организацию Юлия Гаврилова, по совместительству жена Константина Габаэридиса. Ее основная деятельность заключается в восстановлении русских символов: мемориала воинам Российской империи, перезахоронение останков солдат и т.д. Гаврилова с мужем работают над улучшением имиджа России в Греции, содействуют строительству православных храмов в русском архитектурном стиле и развивают партнерство между Александрополисом и российскими городами.

На низовом уровне влияние происходит следующим образом. Посредством того же ИППО и общественных организаций как «Русский Дом» проводятся разного рода конференции, выставки, отмечаются памятные даты. На протяжении 2010-х гг. русские военные участвовали в парадах. А в Александропулисе, например, провели акцию «Бессмертный полк».

Экс-генконсул РФ Алексей Попов, Константин Габаэридис и Юлия Гаврилова.
Фото: alexpolisonline.com
Экс-генконсул РФ Алексей Попов, Константин Габаэридис и Юлия Гаврилова.

Греческие СМИ связывают такую заинтересованность Россией Александрополисом с экономическими интересами. Город находится недалеко от границы с Турцией и Болгарией. Это очень удачное место для разветвления газопровода «Турецкий поток» на южную часть в Грецию и северную часть в Болгарию. Александрополис должен стать ключевым хабом для Афин, а соседний Бургас таковым для Софии. Для реализации данного сценария россияне и пытаются «зайти» в северную Грецию, используя культурный и религиозный факторы.

Однако Александропулис не единственный город, в котором у россиян есть влияние. Так, например, город Кастория в северной Греции ориентируется при экспорте своего товара на Россию. Дело в том, что основное производство в этом городе – изделия из меха. В Кастории открыто более 500 меховых фабрик. Монопольный рынок сбыта может служить дополнительным фактором для неформального влияния. Кроме этого Кастория – один из древних центров Элладской церкви.

Грекам очень не нравится, что различные организации пропагандируют русскую церковную традицию в Греции. Это касается и постройки храмов в русском стиле с типичными луковичными куполами, и продвижение своих святых.

Так, например, в монастыре Додра, наместником которого является митрополит Верийский Серафим (указывается в списке сотрудничавших с россиянами) есть храм в честь Луки Крымского. Греки не понимают столь активного продвижения данного святого, ведь он никак не связан с их страной. Не только недоумение, но и раздражение вызывает у греков культ Феодора Ушакова, который вытеснив Наполеона, захватил Ионийские острова.

Местные же эксперты утверждают, что Серафим хочет занять пост митрополита в Салониках. В Греции это очень престижная церковная кафедра, по своей важности она занимает второе место после Афин. Кстати митрополит Серафим был единственным представителем церкви при открытии ИППО в Греции, именно он и благословил деятельность филиала. Не исключено, что сотрудничество Серафима с ИППО является взаимовыгодным: организация будет всячески лоббировать на это должность Серафима (в том числе и «финансовыми аргументами»), а Серафим в будущем будет отстаивать интересы общества.

Храм в честь святителя Луки Крымского в греческом городе Нафплион.
Фото: pravlife.org
Храм в честь святителя Луки Крымского в греческом городе Нафплион.

Влияние через монастыри

Дружба с митрополитами важна, но она не покрывает собой все слои церковного пирога. Для того, чтобы иметь влияние на церковные массы необходимо быть в контакте с церковными ЛОМами (лидерами общественного мнения – Авт.). Для этого применили технологию, удачно апробированную в Московском патриархате.

Из России в церковную среду Греции экспортируют феномен старчества, ранее не характерный для данной страны. Это когда авторитет какого-то монаха (чаще всего преклонного возраста) становится выше чем у представителей иерархии. В основном старцы пользуются популярностью у мирян и рядового духовенства. Таким образом, они нарабатывают себе определенный круг людей, в котором считаются истинной в последней инстанции.

Именно через различных старцев и священников в церковную среду запускается целый ряд мессиджей. Помимо формирования позитивного имиджа России и ее Президента, в около церковной тусовке запускаются разного рода апокалиптические мифы. Они характерны для русского сознания, но не типичны для греческого. Основная идея – Россия это последний оплот православия. Она в кольце врагов и только она может помочь остальным православным народам сохранить свою веру цельной и не поврежденной. «Россия сохранила истинное православие и Владимир Путин его защищает» – так описывают данные идеи греческие журналисты

Греки отмечают, что часто при переиздании книг о святых им приписываются идеи, которые они не говорили. Причем часто идеи эти политического характера. Они тщательно замаскированы религиозной лексикой. Например, разного рода пророчества о грядущих победах России, о величии монархизма или о пагубности демократии.

Такие мессиджи позже конвертируются в антизападные настроения и поддержку Путина. Тем более, что необходимая почва в виде скептического отношения к Западу (прежде всего ЕС) у греков есть. Да и социологические опросы общественного мнения показывают, что из мировых лидеров на первом месте для греков действительно президент РФ.

Для того чтобы нивелировать влияние старчества в августе 2018 г. были приняты поправки в Устав Греческой Церкви. В частности ликвидировалась автономия монашеских скитов. Раньше они де-факто не подчинялись митрополитам своей области. Теперь митрополиты будут полностью контролировать эти обители, в том числе и их финансовую активность.

Информационная активность

Однако для достижения максимального распространения своих идей мало дружить с нужными старцами – необходимо иметь лояльные медиа.

В последние годы стало появляться множество греко-язычных СМИ, в которых с одной стороны превозносится роль России и русского православия, а с другой – всячески критикуется Константинопольский патриарх Варфоломей. Одним из самых известных таких греческих церковных порталов является «Ромфея». Возглавляет информационное агентство молодой публицист Эмилиос Полигенис. Российский телеграмм-канал «Церквач», близкий к руководству РПЦ, характеризует его как агента российского влияния в греческом православии. В Константинополе это, кстати, знают и заявили, что не хотят, чтобы Ромфея републиковала новости и фото с полуофициального сайта «Фос Фанариу» («Свет Фанара»). Как отмечают аналитики, Полигенис ведет роскошный образ жизни, показывая, что «тех, кто заключит союз с Москвой, ждет безмятежная жизнь».

Эмилиос Полигенис с патриархом Кириллом (Гундяевым), митрополитом Илларионом (Алфеевым).
Фото: Церквач
Эмилиос Полигенис с патриархом Кириллом (Гундяевым), митрополитом Илларионом (Алфеевым).

«Македонская карта»

Среди прочего россиян также подозревают в организации протестов против Преспского соглашения между Грецией и Македонии, о переименовании последней. Показательно, что против соглашения Афин и Скопье выступали греческие митрополиты, которые ранее были замечены в связях с россиянами. Это Анфим Салоникийский, Иерофей Навпактский, Серафим Касторийский, Пантелеимон Верийский, Амвросий Каламбрийский и другие.

Кроме того в Салониках достаточно серьезное влияние имеет россиянин Иван Саввиди. Этнический грек, бизнесмен, бывший депутат Госдумы от партии «Единая Россия». Недавно его обвинили в финансировании протестов в Македонии против переименования страны. По данным Центра по исследованию коррупции и организованной преступности Саввиди потратил на организацию протестов в Македонии 300 тысяч евро.

Разрешение «македонского вопроса» невыгодно не только российской власти, но российской церкви. В политическом плане решение проблемы открывает Скопье путь к интеграции в ЕС и НАТО, что неприемлемо для Кремля.

После утверждения нового названия страны, у властей были планы в области религиозной политики. В апреле 2018 г., сразу после визита Президента Украины Петра Порошенко на Фанар и анонсировании Томоса, с таким же визитом к Константинопольскому патриарху отправился и президент Македонии Георге Иванов по аналогичному вопросу. Основным камнем преткновения между Фанаром и Скопье ‒ было, как не странно, название. Позиция Варфоломея ‒ церковь должна именоваться Охридская архиепископия (Охрид ‒ древний религиозный центр на территории современной Северной Македонии), а не Македонская Православная Церковь. После переименования государства, на уступки могут пойти и православные.

Московский патриархат не поддерживает независимость Церкви Македонии, из-за позиции сербов, которые аналогично поддерживают Москву по «украинскому вопросу». Поэтому и всячески стремятся не допустить «украинского сценария» на Балканах.

***

Что мы имеем в итоге? Существуют разногласия между двумя греческими церквями: Элладской и Константинопольской. На этом пытаются играть россияне, запуская информационные проекты, поддерживая митрополитов Элладской Церкви, наращивая присутствие россиян в северной Греции, расставляя свои «знаки присутствия». Сможет ли Церковь Эллады преодолеть влияние Москвы? Поддержать, вопреки разногласиям, Вселенского патриарха и признать украинскую автокефалию? Покажут решения ближайшего Собора епископов, который состоится 19-21 марта.

Дмитрий Горевой
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