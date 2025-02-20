Угорщина заблокує продовження санкцій ЄС проти Росії та Білорусі, а також фінансову допомогу Україні

«Ми ближче, ніж будь-коли, до вирішення, оскільки прямі переговори США та Росії відродили надію на мир», — заявив Сіярто.

Угорщина не підтримає продовження санкцій ЄС щодо Росії та Білоруі, а також виступає проти виділення 20 мільярдів євро для України.

Таку позицію озвучив речник угорського уряду Золтан Ковач з посиланням на слова керівник МЗС Петера Сіярто.

Сіярто розкритикував Брюссель за «поспішні рішення, що заважають мирним зусиллям», та за порушення «власних зобов'язань щодо енергетичної безпеки перед Угорщиною».

«Ми не погодимося продовжити санкції у понеділок – є час до 10 березня», - заявив міністр і додав, що Єврокомісія не виконала своєї обіцянки включити Угорщину до переговорів про відновлення транзиту українського газу, запросивши натомість лише Словаччину та Україну.

Сіярто також сказав, що угорська сторона не підтримає «витрати грошей європейських платників податків на продовження війни».

Міністр пояснив, що обрання Трампа президентом США нібито змістило глобальну політику у бік миру, проте «провоєнні європейські ліберали намагаються блокувати його зусилля».

«Ми ближче, ніж будь-коли, до вирішення, оскільки прямі переговори США та Росії відродили надію на мир», — заявив Сіярто.