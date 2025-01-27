Bloomberg: Євросоюз домовився з Угорщиною про продовження санкцій проти РФ

В обмін на відступ Будапешта виконавчий орган ЄС надасть кілька запевнень у заяві щодо енергетичної безпеки блоку.

Угорщина готова зняти блокування продовження санкцій Європейського союзу проти Росії через вторгнення в Україну, пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Будапешт відкладав рішення з грудня, коли прем’єр-міністр Віктор Орбан сказав лідерам ЄС, що хоче дочекатися інавгурації президента США Дональда Трампа, перш ніж вирішити, чи погоджуватися на продовження обмежень. Санкції ЄС потрібно продовжувати кожні шість місяців, і хоча це зазвичай рутинне рішення, воно потребує підтримки всіх держав-членів блоку.

Нещодавно Трамп заявив, що може посилити санкції проти Росії, якщо Володимир Путін не сяде за стіл переговорів, щоб обговорити припинення бойових дій проти України. Тоді прем’єр-міністр Угорщини пов’язав обговорення санкцій з енергетичною безпекою своєї країни. Він також закликав ЄС тиснути на Україну, щоб вона відновила транзит газу до Європи після того, як Київ у грудні відмовився продовжити контракт на постачання російського газу.

Після того, як у січні на кількох зустрічах послів блоку не вдалося домовитися про продовження, питання передали міністрам закордонних справ, які збираються в Брюсселі сьогодні. Очікується, що Угорщина підтримає пролонгацію санкцій.

“Я очікую рішення про продовження санкцій”, ‒ заявила журналістам Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас, прибувши на зустріч.

За словами одного з джерел, в обмін на відступ Будапешта виконавчий орган ЄС надасть кілька запевнень у заяві щодо енергетичної безпеки блоку. Буде підтверджено зобов’язання допомогти Україні відновити та стабілізувати її інфраструктуру, а також вирішити питання постачання газу та нафти.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто на соцплатформі Facebook у понеділок заявив, що згода його країни “залежить від того, чи надасть Європейська комісія гарантії того, що вона займе певну позицію у майбутньому, коли виникне загроза енергетичній безпеці держави-члена”.