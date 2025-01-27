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П’ятеро чоловіків поранені унаслідок ранкового обстрілу Нікополя

Пошкоджене підприємство. 

П’ятеро чоловіків поранені унаслідок ранкового обстрілу Нікополя
РФ атакувала Нікополь
Фото: Дніпропетровська облпрокуратура

27 січня уранці ворог обстріляв Нікополь Дніпропетровської області. Через це поранені п'ятеро чоловіків та пошкоджене підприємство.

Про це повідомили у Дніпропетровській облпрокуратурі та в ОВА

Зазначається, що ворог атакував місто із артилерії.

Пораненим чоловікам від 30 до 39 років. Всі госпіталізовані. 

Сталася пожежа, яку оперативно приборкали рятувальники. Пошкоджене промислове підприємство.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України). 

Наслідок обстрілу Нікополя
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідок обстрілу Нікополя

  • У Дніпропетровській області через ворожі атаки понівечені будинки та підприємство. Над областю збили 13 безпілотників. 
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