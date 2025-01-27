П’ятеро чоловіків поранені унаслідок ранкового обстрілу Нікополя

27 січня уранці ворог обстріляв Нікополь Дніпропетровської області. Через це поранені п'ятеро чоловіків та пошкоджене підприємство.

Про це повідомили у Дніпропетровській облпрокуратурі та в ОВА.

Зазначається, що ворог атакував місто із артилерії.

Пораненим чоловікам від 30 до 39 років. Всі госпіталізовані.

Сталася пожежа, яку оперативно приборкали рятувальники. Пошкоджене промислове підприємство.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідок обстрілу Нікополя