Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Хондропротектори врятують коліна? Що насправді треба знати про ці харчові добавки
Хондропротектори врятують коліна? Що насправді треба знати про ці харчові добавки
ЗМІ: літак авіакомпанії AZAL збили ракетою з ЗРК "Панцир-С1"
ЗМІ: літак авіакомпанії AZAL збили ракетою з ЗРК "Панцир-С1"
Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
На війні загинув голова Громадської ради при Держкіно Станіслав Притула
На війні загинув голова Громадської ради при Держкіно Станіслав Притула
Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини
Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини
Окупанти затримують людей на ТОТ та змушують публічно "вибачатися" за підтримку України та ЗСУ
Окупанти затримують людей на ТОТ та змушують публічно "вибачатися" за підтримку України та ЗСУ
ЗМІ: Українські військові вперше збили російську ракету системою APKWS
ЗМІ: Українські військові вперше збили російську ракету системою APKWS
ГоловнаСуспільствоЖиття

Зеленський вшанував пам'ять жертв Голокосту

Кількість жертв Голокосту сягає близько шести мільйонів. 

Зеленський вшанував пам'ять жертв Голокосту
Ушанування пам'яті жертв Голокосту
Фото: телеграм-канал Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський разом з рабинами, представниками дипломатичного корпусу та урядовцями вшанували памʼять жертв Голокосту.

Про це йдеться у повідомленні на телеграм-каналі президента. 

"27 січня світ вшановує памʼять жертв Голокосту. Це було цілеспрямоване намагання нацистів стерти цілий народ – убити всіх його людей, знищити все, що нагадувало про євреїв. Шість мільйонів жертв", – зазначено там.

Зеленський додав, що злочин Голокосту ніколи не має повторитись, але поступово, на жаль, памʼять про Голокост стає слабшою. І зло, яке намагається знищувати життя цілих народів, досі залишається у світі.

"Ми всі маємо боротися заради життя й не забувати, що байдужість – це добриво для зла. Ми повинні долати ненависть, яка породжує знущання і вбивства. Ми повинні не допускати безпамʼятства. І це місія кожного – робити все, щоб зло не перемогло", – наголосив глава держави. 

Ушанування пам'яті жертв Голокосту
Фото: телеграм-канал Володимира Зеленського
Ушанування пам'яті жертв Голокосту

  • Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту запровадила Генеральна асамблея ООН своєю резолюцією від 1 листопада 2005 року. 
  • Дату 27 січня обрали не випадково – саме цього дня у 1945 році війська 1-го Українського фронту звільнили один із найбільших нацистських таборів смерті – "Аушвіц-Біркенау". 
  • Україна приєдналася до відзначення Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту у 2012 році.
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies