Зеленський вшанував пам'ять жертв Голокосту

Президент України Володимир Зеленський разом з рабинами, представниками дипломатичного корпусу та урядовцями вшанували памʼять жертв Голокосту.

Про це йдеться у повідомленні на телеграм-каналі президента.

"27 січня світ вшановує памʼять жертв Голокосту. Це було цілеспрямоване намагання нацистів стерти цілий народ – убити всіх його людей, знищити все, що нагадувало про євреїв. Шість мільйонів жертв", – зазначено там.

Зеленський додав, що злочин Голокосту ніколи не має повторитись, але поступово, на жаль, памʼять про Голокост стає слабшою. І зло, яке намагається знищувати життя цілих народів, досі залишається у світі.

"Ми всі маємо боротися заради життя й не забувати, що байдужість – це добриво для зла. Ми повинні долати ненависть, яка породжує знущання і вбивства. Ми повинні не допускати безпамʼятства. І це місія кожного – робити все, щоб зло не перемогло", – наголосив глава держави.

Фото: телеграм-канал Володимира Зеленського Ушанування пам'яті жертв Голокосту