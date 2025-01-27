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​Росія тримає у двох морях ракетоносії загальним залпом до 26 "Калібрів"

У Азовському морі ворожі кораблі відсутні. 

​Росія тримає у двох морях ракетоносії загальним залпом до 26 "Калібрів"
Фото: Владислав Назаров у Telegram

Росія тримає у Чорному та Середземному моріх усього 3 ракетоносії загальним залпом до 26 крилатих ракет "Калібр".

Про це інформує ВМС.

В Чорному морі знаходяться 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

В Середземному морі 6 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет"Калібр", загальним залпом до 22 ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 3 судна, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 9 суден, з них 7 рухались з протоки Босфор.

Фото: ВМС

Росія  продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

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