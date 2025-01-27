​Росія тримає у двох морях ракетоносії загальним залпом до 26 "Калібрів"

Росія тримає у Чорному та Середземному моріх усього 3 ракетоносії загальним залпом до 26 крилатих ракет "Калібр".

Про це інформує ВМС.

В Чорному морі знаходяться 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

В Середземному морі 6 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет"Калібр", загальним залпом до 22 ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 3 судна, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 9 суден, з них 7 рухались з протоки Босфор.

Фото: ВМС

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.