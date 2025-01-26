Головне за неділю, 26 січня: майже 100 боєзіткнень, новий керівник ОСУВ "Хортиця", "вибори" в Білорусі

Бойові дії на Донеччині, 99 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1068-й день повномасштабної війни.

Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого керувати оперативно-стратегічним угрупованням військ «Хортиця».

Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні 26 січня. Президент уточнив, що при цьому Драпатий зберігатиме повноваження командувача Сухопутних військ.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 16:00 26 січня загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту зросла до 99.

Поблизу Часового Яру, на Краматорському напрямку, противник йшов вперед на позиції наших підрозділів 13 разів, також наступав в напрямку Білої Гори.

На Покровському напрямку в районах Водяного Другого, Миролюбівки, Єлизаветівки, Променя, Зеленого, Удачного, Котлиного, Надіївки, Успенівки, Андріївки, Шевченка, Дачного та Янтарного точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 38 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 26 січня – в новині.

Генеральний штаб ЗСУ також розповів про обстріл складів зберігання ударних БпЛА російських окупантів в Орловській області РФ.

За інформацією командування, по цілях відпрацювали підрозділи Повітряних сил ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

«Уражено бетоновані споруди, де зберігались термобаричні бойові частини, якими споряджаються дрони. Є інформація про сильну вторинну детонацію. Результати та масштаби пошкоджень уточнюються, але попередньо відомо, що понад 200 "шахедів" вже не буде застосовано проти нашої країни», - заявили в Генштабі.

Загрози оточенню українських підрозділів у районі селища Велика Новосілка Донецької області немає. З районів, де виникала загроза оточення, наші захисники, використовуючи погодні умови, вийшли.

Про це йдеться у телеграм-каналі пресслужби 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Водночас ЗСУ вийшли з населеного пункту не повністю і бої у Великій Новосілці продовжуються. Всі дії направлені на мінімізацію власних втрат та максимального ураження противника.

Щодо самого селища, то цілих будівель у ньому не залишилось.

Раніше речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, що російська армія намагається обійти Покровськ на Донеччині із заходу, щоб перерізати важливі траси та змусити українські війська відступити.

У неділю, 26 січня, російська армія завдала авіаударів по Куп'янську Харківської області.

"Ворог застосував КАБи, пошкоджені щонайменше чотири приватні будинки, лінії електропередач", — повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Спочатку інформації про постраждалих не було, але пізніше стало відомо, що рятувальники ДСНС після гасіння пожежі знайшли 86-річну жінку. Вона отримала вибухове поранення, перелом.

У прикордонній громаді на Сумщині виявили тіла чоловіка і його матері. За попередніми даними, вони загинули від російських обстрілів, повідомила Сумська обласна прокуратура.

«26 січня 2025 року в с. Пономаренки Великописарівської громади Охтирського району правоохоронці виявили тіла 62-річного чоловіка та його 86-річної матері, які готувались до евакуації 9 грудня 2024 року. З того часу вони на звʼязок не виходили», - зазначили у прокуратурі.

26 січня під завалами у Запоріжжі знайшли тіло людини.

"26 січня рятувальники виявили та деблокували тіло 27-річного чоловіка, який став жертвою російського терору. Пошуково-рятувальні роботи тривали 9 днів", — повідомляє ДСНС Запорізької області.

Унаслідок обстрілу Запоріжжя 18 січня загинули 2 людини, ще 12 людей отримали травми. До робіт залучали кінологічний розрахунок Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни). Загалом за дев'ять діб від ДСНС залучалися 178 рятувальників та 40 одиниць техніки.

Європейський Союз вважає так звані "вибори" президента в Білорусі фіктивними. Брюссель не визнає легітимність Олександра Лукашенка, повідомляє глава європейської дипломатії Каллас у мережі X.

"Лукашенко тримається при владі 30 років. Завтра він знову призначить себе на чергових фіктивних виборах. Це відверта наруга над демократією", — пише Каллас. Євродипломат наголосила, що Лукашенко не має легітимності як президент Білорусі.

У неділю, 26 січня, у Білорусі проходять вибори президента. У ЦВК заявили, що в країні під час виборів міжнародні спостерігачі "проводять моніторинг виборчого процесу в усіх регіонах", також нібито присутні "представники та керівники ЦВК країн СНД і далекого зарубіжжя".

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