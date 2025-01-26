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У прикордонній громаді на Сумщині виявили тіла двох загиблих від обстрілів РФ

Люди готувалися до евакуації, повідомила прокуратура.

У прикордонній громаді на Сумщині виявили тіла двох загиблих від обстрілів РФ
Велика Писарівка після обстрілів, фото ілюстративне
Фото: надано Оксаною Ковальовою

У прикордонній громаді на Сумщині виявили тіла чоловіка і його матері. За попередніми даними, вони загинули від російських обстрілів.

Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

«26 січня 2025 року в с. Пономаренки Великописарівської громади Охтирського району правоохоронці виявили тіла 62-річного чоловіка та його 86-річної матері, які готувались до евакуації 9 грудня 2024 року. З того часу вони на звʼязок не виходили», - зазначили у прокуратурі.

За її процесуального керівництва проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

  • У ніч на 25 січня російська армія атакувала Хотінську громаду Сумщини чотирма авіабомбами.
  • У ніч на 26 січня окупанти атакували Суми дронами. Пошкоджень зазнали адмінбудівля та освітній заклад.
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