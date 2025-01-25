Уночі РФ атакувала Сумщину чотирма авіабомбами

У ніч на 25 січня російська армія атакувала Хотінську громаду Сумщини чотирма авіабомбами.

Про це інформує Сумська ОВА.

"Вночі ворог здійснив пуск авіаційних бомб типу КАБ на територію Хотінської громади. Зафіксовано 4 вибухи", — ідеться у повідомленні.

Водночас, уночі в небі над Сумщиною зенітники збили 2 ворожих "Шахеда". В ОВА зазначають, що від початку 2025 року підрозділи ППО області знищили 228 російських безпілотників.