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Уночі РФ атакувала Сумщину чотирма авіабомбами

Під ударом опинилася Хотінська громада.

Уночі РФ атакувала Сумщину чотирма авіабомбами

У ніч на 25 січня російська армія атакувала Хотінську громаду Сумщини чотирма авіабомбами. 

Про це інформує Сумська ОВА. 

"Вночі ворог здійснив пуск авіаційних бомб типу КАБ на територію Хотінської громади. Зафіксовано 4 вибухи", — ідеться у повідомленні.

Водночас, уночі в небі над Сумщиною зенітники збили 2 ворожих "Шахеда". В ОВА зазначають, що від початку 2025 року підрозділи ППО області знищили 228 російських безпілотників.

  • Унаслідок російських обстрілів 24 січня на Сумщині поранень зазнали четверо мирних жителів. 
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