Через російські обстріли на Херсонщині постраждали п'ятеро цивільних

Армія РФ упродовж доби атакувала 37 населених пунктів Херсонщини та обласний центр. Під обстрілами опинилася критична інфраструктура.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Наддніпрянське, Придніпровське, Інженерне, Зеленівка, Садове, Дар'ївка, Кізомис, Станіслав, Широка Балка, Микільське, Берислав, Червоний Маяк, Новорайськ, Осокорівка, Нововоронцовка, Милове, Шляхове, Зміївка, Монастирське, Ольгівка, Бургунка, Іванівка, Львове, Тягинка, Новотягинка, Токарівка, Михайлівка, Вірівка, Козацьке, Золота Балка, Новоолександрівка, Дудчани, Софіївка, Веселе, Понятівка, Велетенське та місто Херсон.

Російські військові били по критичній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, гараж та приватні автомобілі.

Через російську агресію 5 людей дістали поранення.