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​Марина Безрукова запевнила, що залишається чинним керівником АОЗ

На думку Безрукової, анонсування іншого керівника АОЗ є тиском на Наглядову Раду. 

​Марина Безрукова запевнила, що залишається чинним керівником АОЗ
Голова АОЗ Марина Безрукова
Фото: АОЗ

Керівниця Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Марина Безрукова заявила, що відповідно до законодавства залишається чинною головою АОЗ, повідомляє Суспільне.

Безрукова нагадала, що Наглядова рада прийняла одноголосне рішення про продовження з нею контракту, і проєкт рішення надсилався Міністерству оборони.

"Всі документи належним чинам оформлено. Тому моя позиція є незмінною: АОЗ функціонує у відповідності до законодавства і до потреб ЗСУ", — зауважила Безрукова.

Очільниця АОЗ розповіла, що оприлюднена міністром оборони Рустемом Умєровим інформація про непродовження контракту шокувала її. За її словами, "виглядає це як спроба зґвалтувати всі реформи, які були анонсовані й обіцяні суспільству".

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Безрукова уточнила, що востаннє спілкувалась з Умєровим тиждень тому, і жодних претензій тоді їй виказано не було.

"Було прийнято деякі мої нормотворчі ініціативи. Були нарізані задачі відповідно до контрактування, які наразі виконуються. Повторюю: жодних претензій мені виказано не було, як і весь попередній рік. Насправді мене дивує ситуація, оскільки якби від міністра виходила інформація, що я, або агенція, щось робила не так, ми би, безумовно, це виправляли", — розповіла Безрукова.

Вона підкреслила, що залишається чинним керівником АОЗ, а анонсування керівника є тиском на Наглядову Раду. 

“Те, що відбувається, не є нормальним. Ми можемо працювати в рамках конструктивної взаємодії, я завжди дослухаюся до будь-якої конструктивної критики, і якщо є претензії, то я прошу їх озвучити, і ми зможемо це вирішити" - запевнила Безрукова, і зазначила, що не розуміє, як Жумаділова можна призначити на посаду очільника АОЗ, не порушивши закони, процедури, реформи та обіцянки партнерам.

  • Керівник Державного оператора тилу Арсен Жумаділов погодився очолити АОЗ замість Марини Безрукової.

  • Цій заяві Жумаділова передувало рішення міністра оборони Рустема Умєрова не продовжувати контракт із керівницею АОЗ Мариною Безруковою всупереч рішенню Наглядової ради.

  • Умєров вирішив звільнити також свого заступника Дмитра Кліменкова, а з Наглядової ради МОУ відкликати двох представників держави – свого ексзаступника Юрія Джигира та керівника фонду «Повернись живим» Тараса Чмута.

  • 22 січня Наглядова рада одноголосно ухвалила рішення про продовження контракту із Безруковою на один рік. Однак Міністерство оборони це рішення не погодило.

  • Восени 2024-го Умєров заявив в інтерв'ю LB.ua, що АОЗ і ДОТ збираються об'єднати в одну агенцію і що процес уже на фінальній стадії.
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