​Марина Безрукова запевнила, що залишається чинним керівником АОЗ

Керівниця Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Марина Безрукова заявила, що відповідно до законодавства залишається чинною головою АОЗ, повідомляє Суспільне.

Безрукова нагадала, що Наглядова рада прийняла одноголосне рішення про продовження з нею контракту, і проєкт рішення надсилався Міністерству оборони.

"Всі документи належним чинам оформлено. Тому моя позиція є незмінною: АОЗ функціонує у відповідності до законодавства і до потреб ЗСУ", — зауважила Безрукова.

Очільниця АОЗ розповіла, що оприлюднена міністром оборони Рустемом Умєровим інформація про непродовження контракту шокувала її. За її словами, "виглядає це як спроба зґвалтувати всі реформи, які були анонсовані й обіцяні суспільству".

Безрукова уточнила, що востаннє спілкувалась з Умєровим тиждень тому, і жодних претензій тоді їй виказано не було.

"Було прийнято деякі мої нормотворчі ініціативи. Були нарізані задачі відповідно до контрактування, які наразі виконуються. Повторюю: жодних претензій мені виказано не було, як і весь попередній рік. Насправді мене дивує ситуація, оскільки якби від міністра виходила інформація, що я, або агенція, щось робила не так, ми би, безумовно, це виправляли", — розповіла Безрукова.

Вона підкреслила, що залишається чинним керівником АОЗ, а анонсування керівника є тиском на Наглядову Раду.

“Те, що відбувається, не є нормальним. Ми можемо працювати в рамках конструктивної взаємодії, я завжди дослухаюся до будь-якої конструктивної критики, і якщо є претензії, то я прошу їх озвучити, і ми зможемо це вирішити" - запевнила Безрукова, і зазначила, що не розуміє, як Жумаділова можна призначити на посаду очільника АОЗ, не порушивши закони, процедури, реформи та обіцянки партнерам.