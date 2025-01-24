Печерський суд відправив під варту міського голову Ірпеня Маркушина

24 січня Печерський суд Києва відправив під варту міського голову Ірпеня Олександра Маркушина, передає «Суспільне».
Маркушин перебуватиме у СІЗО до 22 березня. Він також може внести 30 млн грн застави. Також на цей час міського голову відсторонили від роботи.
Міського голову звинувачують у тому, що він покинув Україну з 24 серпня по 30 серпня 2022 року і поїхав до Італії не по допомогу для військових, а щоб побачити сина.
Натомість Маркушин заявляє, що виїхав за кордон на декілька днів після дозволу обласної військової адміністрації, повернувся, привіз два дрони і побачив сина.
- Напередодні міський голова Ірпеня на своїй фейсбук-сторінці повідомив, що є єдиним опікуном сина, оскільки його мати померла через місяць після пологів. Маркушин заявив, що справа проти нього сфабрикована і заполітизована, і опоненти хочуть усунути його з посади перед голосуванням депутатів Ірпеня за скасування оренди землі під однією із незаконних забудов.