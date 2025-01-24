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Печерський суд відправив під варту міського голову Ірпеня Маркушина

Маркушин вважає, що справа замовна і заполітизована.

Печерський суд відправив під варту міського голову Ірпеня Маркушина
міський голова Ірпеня Олександр Маркушин
Фото: Facebook/Олександр Маркушин

24 січня Печерський суд Києва відправив під варту міського голову Ірпеня Олександра Маркушина, передає «Суспільне».

Маркушин перебуватиме у СІЗО до 22 березня. Він також може внести 30 млн грн застави. Також на цей час міського голову відсторонили від роботи.

Міського голову звинувачують у тому, що він покинув Україну з 24 серпня по 30 серпня 2022 року і поїхав до Італії не по допомогу для військових, а щоб побачити сина.

Натомість Маркушин заявляє, що виїхав за кордон на декілька днів після дозволу обласної військової адміністрації, повернувся, привіз два дрони і побачив сина. 

  • Напередодні міський голова Ірпеня на своїй фейсбук-сторінці повідомив, що є єдиним опікуном сина, оскільки його мати померла через місяць після пологів. Маркушин заявив, що справа проти нього сфабрикована і заполітизована, і опоненти хочуть усунути його з посади перед голосуванням депутатів Ірпеня за скасування оренди землі під однією із незаконних забудов.
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